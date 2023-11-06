كأس مصر - موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز.. والقناة الناقلة

تستأنف بطولة كأس مصر للموسم الماضي 2022/2023 والتي وصلت لدور نصف النهائي.

الأهلي حجز مقعده كطرف أول في المباراة النهائية بعد التغلب على إنبي، بينما يتبقى تحديد الطرف الثاني.

وفي مباراة نصف النهائي الأخرى سيلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف نهائي مكرر من الموسم الماضي.

ويسعى بيراميدز للتتويج باللقب الأول في مسيرته، بينما يريد الزمالك استعادة التوازن تحت قيادة معتمد جمال المدرب المؤقت عقب رحيل خوان كارلوس أوسوريو.

موعد المباراة والقناة الناقلة

المباراة تقام بعد غدا الأربعاء الموافق 8 نوفمبر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على استاد القاهرة.

المباراة ستنقبل عبر قناة أون تايم سبورتس.

كلا الفريقين كانا قد خسرا مباراتاهما الماضيتان في الدوري.

وخسر الزمالك من زد بهدفين مقابل هدف، بينما خسر بيراميدز من سيراميكا كليوباترا بهدفين دون مقابل.

وسبق للفريقين ان التقيا في 17 مباراة سابقة، حقق الزمالك خلالهم الفوز في 10 مباريات وفاز بيراميدز في مباراتين مقابل 5 تعادلات.

أشرف بنشرقي لاعب الزمالك السابق هو الهداف التاريخي لمباريات الفريقين برصيد 4 أهداف.

وفي كأس مصر التقيا في مناسبتين سابقتين كانت خلالهما الغلبة في مرة لكل فريق.

والتقى الفريقين في أول مباراة بالدوري بالموسم الحالي وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.