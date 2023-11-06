مدرب بوكا جونيورز يتقدم باستقالته عقب خسارة كوبا ليبرتادوريس

أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني قبول استقالة مدربه خورخي ألميرون بعدما قدمها عقب خسارة نهائي كوبا ليبرتادوريس أمام فلومينينسي البرازيلي.

وحصد فلومينينسي البرازيلي لقب بطولة كوبا ليبرتادوريس 2023 لأول مرة في تاريخه بالفوز على بوكا جونيورز في المباراة النهائية بنتيجة 2-1 بعد الوصول لشوطين إضافيين.

وذكر النادي في بيان: "يؤكد نادي بوكا جونيورز أن خورخي ألميرون تقدم باستقالته لإدارة النادي يوم الأحد 5 نوفمبر في الساعة 9 مساءً".

وأضاف البيان "ألميرون أبلغنا أنه اتخذ قرارا شخصيا بعدم الاستمرار كمدرب للفريق، وكذلك طاقمه التدريبي، رغم أن العقد ممتد حتى نهاية الموسم".

وأتم البيان "إدارة النادي تقدر الجهود التي بذلوها جميعا وتتمنى لهم النجاح في المستقبل".

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خسارة بوكا حرمته من المشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية 2023 و2025 على الترتيب.

فلومينينسي سيواجه الفائز من الأهلي أو اتحاد جدة السعودي أو أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامتها في السعودية الشهر المقبل.

وأصبح فلومينينسي عاشر فريق برازيلي يتوج باللقب، بعد ساو باولو وبالميراس وسانتوس وجريميو وفلامنجو وكروزيرو وإنترناسيونال وفاسكو دا جاما وكورينثياينز وأتليتكو مينيرو.

وللمرة الخامسة على التوالي يفوز فريق برازيلي باللقب بعدما حقق فلامنجو لقبي 2019 و2022 وبالميراس 2020 و2021.

وأصبح مارسيلو اللاعب الخامس عشر الذي يحقق لقبي كوبا ليبرتادوريس ودوري أبطال أوروبا سويا.

وبات بوكا جونيورز أكثر فريق يخسر المباراة النهائية برصيد 6 مرات ولا زال اللقب مستعصيا عليه منذ 2007 وتوقف رصيده عند 6 ألقاب آخرها عام 2007.