الدوري المصري - موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي.. والقنوات الناقلة

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 - 12:18

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا - بيرسي تاو

يعود الأهلي لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز بعد أن أنهى مشاركته في الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية.

الأهلي كان قد فاز في المباراة الماضية بالدوري على المقاولون بهدفين مقابل هدف.

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وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز على بيراميدز بهدفين دون مقابل.

ويحتل الأهلي المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ 13 برصيد 7 نقاط.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

المباراة تقام غدا الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2023.

ويستضيف استاد القاهرة المباراة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس.

وسبق للفريقان أن تقابلا في 4 مرات انتهت منها مباراتين بفوز الأهلي وأخترين بالتعادل ولم يسبق لسيراميكا كليوباترا تحقيق الفوز على الأهلي.

وانتهت المواجهة الأخيرة بين الفريقين بفوز الأهلي بهدف دون مقابل سلجه حسين الشحات في الدور الثاني من الدوري بالموسم الماضي.

الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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