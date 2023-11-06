رغم نفاد التذاكر.. كريستيانو يغيب عن مواجهة الدحيل

تأكد غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي عن مواجهة فريقه ضد الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا.

ويحل النصر ضيفا على الدحيل في رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية أن بعثة النصر السعودي غادرت إلى قطر لملاقاة الدحيل بدون كريستيانو رونالدو.

رونالدو سيغيب عن اللقاء من أجل الراحة بسبب شعوره بإرهاق، حسب تقارير عديدة

وذلك رغم نفاد تذاكر المباراة التي حاول الجميع الحصول عليها من أجل رؤية الدون مع النصر.

كما شهدت القائمة غياب المدافع إيميريك لابورت.

يوم السبت، حقق النصر فوزه الثالث تواليا في الدوري السعودي على حساب الخليج بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم لحساب الجولة 12 من المسابقة.

وشهد اللقاء مشاركة القوة الضاربة للنصر بقيادة كريستيانو رونالدو الذي افتتح التسجيل، فيما أضاف لابورت الهدف الثاني.

أصبح البرتغالي أكثر لاعب ساهم بأهدافٍ في الدوريات الخليجية الكبرى (السعودية – الإمارات - قطر) منذ أول مشاركة له في يناير الماضي برصيد 35 هدفا (26 هدفا و 9 تمريرات حاسمة) وهو اللاعب الوحيد الذي تخطّى حاجز الثلاثين مساهمة بفارق 7 مساهمات عن أقرب مُلاحقيه كودجو لابا خلال هذه الفترة (28).

وارتفع رصيد النصر لـ 28 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.

فيما لم يحقق الخليج الفوز في 5 مباريات بالدوري السعودي على التوالي في الدوري ويحتل المركز 15 برصيد 10 نقاط.

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