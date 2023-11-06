أنشيلوتي: نشعر بالألم بسبب النتيجة.. وبيلينجهام سيخضع لفحوصات بسبب الإصابة

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 - 11:23

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد ضد رايو فايكانو

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن تعادل فريقه مع رايو فايكانو يشعره بالألم على الرغم من تقديم فريقه لأداء جيد.

وتعادل ريال مدريد مع رايو فايكانو بدون أهداف على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بيلينجهام سيخضع لفحوصات يوم الإثنين ولا اعتقد أنه يعاني من شيء خطير".

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وتعرض بيلينجهام لإصابة في الكتف في الدقيقة التاسعة من المباراة ولكنه أكملها بشكل طبيعي.

واستمر "نشعر بالألم بسبب النتيجة لأننا لعبنا بشكل جيد ولكن افتقدنا الهدف والنجاح في اللمسة الأخيرة".

وتابع "مودريتش خرج لنحاول توسيع الملعب ولكنه قدم مباراة متكاملة ولم يستحق الاستبدال لا هو ولا أي لاعب آخر، لقد قدمنا مباراة جيدة خلالها سددنا 22 تسديدة وهم لم يسددوا".

وعن إمكانية تعرض فريقه للإرهاق قال: "أرى الأمر بشكل معاكس تماما، على مستوى الطاقة الفريق كان متكاملا ولا أرى أنهم كانوا متعبين".

وأضاف "نشعر بالألم بسبب النتيجة وليس بسبب المباراة، كنا نستحق الفوز وفي مباريات أخرى لم نستحق ولكننا فزنا، وضعنا جيد في جدول الترتيب وأيضا في دوري الأبطال ولدينا ثقة في القيام بالأمور بشكل جيد مثل اليوم".

وعن عدم مشاركة أردا جولير قال: "اليوم كان هناك الكثير من القتال على الكرة وبعض الكرات العالية وفي الدقائق الأخيرة يجب أن تتحلى بالهدوء وهو سيشارك قريبا".

وشدد "إذا خيرونا للفوز في مباراة واحدة من الكلاسيكو أو رايو فايكانو بالفوز بالكلاسيكو أفضل".

وأتم "إذا كنا سنقيم كل شيء بالنتائج فقط بالفريق يحتاج إلى نداء إفاقة، ولكن أنا لا أقيم مباراة بسبب النتيجة فقط، اليوم الفريق أظهر وجهه وبالنسبة لي هذا كاف".

التعادل رفع رصيد للنقطة الـ 29 في المركز الثاني لينفرد جيرونا بالصدارة برصيد 31 نقطة، كما تقلص الفارق مع برشلونة صاحب المركز الثالث إلى نقطتين.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة في الدوري ضد فالنسيا على سانتياجو برنابيو والتي سيغيب عنها أنطونيو روديجير لتراكم البطاقات.

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