روما يقلب تأخره لفوز في الدقائق القاتلة.. ويوفنتوس ينتصر على فيورنتينا

تمكن روما من قلب النتيجة ضد ليتشي ويفوز بهدفين مقابل هدف في الدقائق القاتلة.

وكذلك حقق يوفنتوس فوزا صعبا على فيورنتينا بهدف دون رد.

وأقيمت المباراتان في الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

روما × ليتشي

بدأ روما المباراة وحصل سريعا على ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة عن طريق باولو ديبالا.

وتولى روميلو لوكاكو مسؤولية تسديد ضربة الجزاء، لكن تمكن فلاديميرو فالكوني من التصدي لها.

وأهدر لوكاكو ضربة جزاء لأول مرة في مسيرته في الدوري الإيطالي بعد 14 مرة نجح في التسجيل.

وسجل بونتوس ألمكفيست الهدف الأول لليتشي في الدقيقة 71 بعد تسديده للكرة مباشرة على يمين روي باتريسيو حارس مرمى روما.

وتعادل ساردار أزمون لذئاب العاصمة في الدقيقة 91 برأسية قوية بعد عرضية من نيكولا زاليفسكي ليسعل المباراة.

وأكمل لوكاكو الإثارة بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 94 من صناعة ديبالا بعدما تلقى تمريرة أرضية حدود منطقة الجزاء ليحافظ على الكرة من مدافع ليتشي وينفرد بفالكوني ويضعها في المرمى.

وبذلك منح المهاجم البلجيكي فريقه النقاط الثلاث بعدما أهدر فرصة محققة للتسجيل وضربة جزاء وأخرج مشاعره بعد نهاية المباراة وذهب إليه جوزيه مورينيو المدير الفني لروما لتشجيعه.

- أضاع ركلة جزاء (أول ركلة يضيعها بمسيرته في الكالتشيو) - أهدر عدداً من الفرص المحققة - سجل هدف الفوز في الدقيقة 94 - لم يتمالك مشاعره بعد صافرة النهاية شاهد ملخص ما حدث لمهاجم روما لوكاكو الليلة..#روما_ليتشي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/BIl0cA7UyZ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 5, 2023

بذلك الفوز ارتفع رصيد روما للنقطة الـ17 في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمدت نقاط ليتشي عند النقطة الـ13 في مركز الـ11.

روما يعود في الدقائق الأخيرة ويحقق فوزاً دراماتيكيا على ليتشي بنتيجة 2-1 شاهد الأهداف#روما_ليتشي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/6xF3TzGIGn — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 5, 2023

فيورنتينا × يوفنتوس

لم يرد يوفنتوس أن يضيع الكثير من الوقت فسجل هدف الوحيد في الدقيقة العاشرة من فابيو ميريتي بعد عرضية أرضية من فيليب كوستيتش وسددها الإيطالي مباشرة في مرمى فيورنتينا.

عاد البيانكونيري إلى الدفاع وترك الكرة للفيولا للعب على الهجمات المرتدة السريعة ويحاول أن يقتل المباراة بهدف إضافي.

لكن حافظ السيدة العجوز على شباكه وخرج بالنقاط الثلاثة ليواصل مطاردته لإنتر ميلان على صدارة الكالتشيو.

رفع يوفنتوس رصيده ليصل إلى النقطة الـ26 في وصافة جدول الترتيب إذ يبتعد عن إنتر بفارق نقطتين فقط.

وتجمد رصيد فيورنتينا عند النقطة 17 في المركز الثامن.