وكيل أوسوريو يكشف حجم مستحقاته المتأخرة وحقيقة إمكانية عودة جروس إلى الزمالك

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 - 00:00

كتب : FilGoal

خوان كارلوس أوسوريو - الزمالك

تحدث محمد حبشي وكيل أعمال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك السابق عن كواليس رحيله ومستحقاته المتأخرة.

وقال حبشي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "كان هناك اتجاه في مجلس إدارة الزمالك لرحيل أوسوريو بعد مباراة زد وتم إبلاغي بذلك".

وأضاف "الشرط الجزائي قيمته المالية غير معلنة والتفاصيل المادية بها أشياء كثيرة مختلفة".

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وأوضح "أوسوريو له مستحقات 3 شهور متأخرة من راتبه والشرط الجزائي شهرين، أي أن الزمالك يدين له براتب 5 أشهر".

وتابع "المدرب كان يعمل بشكل طبيعي ويخطط للمباراة التالية أمام بيراميدز".

وأكمل حبشي "كان هناك عرض سعودي وسنرى الخطوة المقبلة لاحقا".

وعن أزمة الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي قال: "أوسوريو كان قد قرر خروج الثلاثي من مباراة زد، أما بقية العقوبات مثل العرض للبيع فهذا اختصاص مجلس الإدارة".

وفي تصريحات تالية لقناة أون تايم سبورتس 2 عن إمكانية عودة كريستيان جروس لتدريب الفريق قال: "لا أعتقد أنه سيتولى تدريب أي فريق في الفترة الحالية".

وأعلن نادي الزمالك بشكل رسمي رحيل خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك: "مجلس إدارة الزمالك قرر رحيل أوسوريو وتعيين معتمد جمال في منصب المدرب العام لحين تشكيل الجهاز الفني الجديد".

كما تقرر إيقاف أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي وعرضهم للبيع بعد خروجهم من المعسكر قبل مباراة زد بدون إذن.

أوسوريو البالغ من العمر 62 عاما تولى تدريب الزمالك في شهر أبريل الماضي.

وفي الموسم الجاري لعب الزمالك 6 مباريات في الدوري المصري فاز مرتين وخسر مثلهما وتعادل مثلهما.

ويحتل الزمالك في الوقت الحالي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.

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