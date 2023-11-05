معتمد جمال: لا أستطيع تغيير أفكار لاعبي الزمالك في أيام قليلة

يرى معتمد جمال المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني بشكل مؤقت في الزمالك صعوبة في تغيير أسلوب لعب الفريق الأبيض في أيام قليلة.

وقال معتمد عبر قناة الزمالك: "لا أستطيع تغيير أفكار اللاعبين في أيام قليلة لأنهم اعتادوا على طريقة لعبة معينة منذ 8 شهور".

وأضاف "سنعمل على بعض الخطوط العريضة في الزمالك لتحسين أداء الفريق في الوقت الحالي".

وواصل "لا أريد أن أعد جمهور الزمالك بوعود كثيرة ولكننا سنقدم كل ما لدينا سواء جهاز فني أو لاعبين".

وشدد "قرارات مجلس إدارة الزمالك قوية ولم يتم اتخاذ قرارات مثلها من قبل وهذه رسالة لكل اللاعبين أن من يجتهد لن يتساوى بمن لا يجتهد".

وأتم تصريحاته "سوف أعمل مع مجموعة اللاعبين المتاحة لكل نحصل على أفضل النتائج في هذه الفترة القصيرة".

وأعلن الزمالك رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ومدحت عبد الهادي المدرب العام، مع تعيين معتمد جمال مدربا لحين إعادة تشكيل الجهاز الفني.

أوسوريو البالغ من العمر 62 عاما تولى تدريب الزمالك في شهر أبريل الماضي.

وفي الموسم الجاري لعب الزمالك 6 مباريات في الدوري المصري فاز مرتين وخسر مثلهما وتعادل مثلهما.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء الأربعاء في نصف نهائي الموسم الماضي من كأس مصر.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي، ليصعد المتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي.

أما في الدوري فيلعب الزمالك مباراته المقبلة ضد مودرن فيوتشر يوم 30 نوفمبر الجاري.