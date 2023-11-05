عبد الهادي: الآن أصبحت أنا السيئ.. الزمالك لم يشكرني وتجاهل رسالتي

أبدى مدحت عبد الهادي المدرب العام السابق لنادي الزمالك استياءه من تعامل مجلس إدارة النادي معه، تحديدا حسين السيد عضو مجلس الإدارة المكلف بملف كرة القدم.

وقال عبد الهادي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "منذ الموسم الماضي كلما حدث شيء يخص اللاعبين أكون أنا المتهم وأنا ليس لي ذنب. لقد تدخلت بإيجابية حين كان هناك أمور غير طبيعية لا يجوز حدوثها في نادي الزمالك، والآن أصبحت أنا السيئ مفتعل المشاكل مع اللاعبين".

وأضاف "سعيد قرار مجلس إدارة الزمالك بشأن فتوح والزناري وصبحي لأن هناك أشياء يجب أن تُعرف في الفترة المقبلة، وهذه كانت من الأشياء التي لا يجب أن تحدث في نادي الزمالك، مثل مشكلة محمود علاء التي وضحتها ولم أكن طرفا فيها، ولكن ما حدث لا يصح أن يحدث في وجودنا".

وأوضح "بعد مباراة البنك الأهلي كنت منهكا وطبيب النادي محمد أسامة يتابع معي لدرجة أنه يقيس لي الضغط وأنا لست مريض ضغط من الأساس. حين سافر أوسوريو قبل مباراة سموحة أكملت أنا العمل وقدمنا مباراة جيدة. لم أقصر في شيء حتى النهاية".

وتابع عبد الهادي "علاقتي بأفراد الجهاز الفني ليس بها أي مشكلة. الكل فقط يندهش من استمرار البقية مع رحيلي أنا. بحلول مباراة زد لم أكن قادرا على الاستمرار، وأرسلت لـ حسين السيد (عضو مجلس الإدارة والمسؤول عن ملف الكرة) لأخبره بذلك، ولم يرد عليَّ حتى الآن".

وأكمل "اليوم تواجدت بشكل طبيعي في النادي، وفي السابعة مساء اتصل حسين السيد بعبد الواحد السيد ومحمد عبد المنصف وطلب منهم الحضور، وحين سأله عبد الواحد عني قال: تعالَ الآن أنت وعبد المنصف، وأنا سأتصل بمدحت لاحقا".

وواصل "حتى الآن كنت أنتظر أن يتصل بي أحد يشكرني على الفترة الماضية وهذا لم يحدث وأستغربه بشدة. هؤلاء الناس كانوا يسخرون من المسؤولين السابقين لأنهم يتخذون قراراتهم دون توجيه الشكر للراحلين، وها هو نفس الأمر يحدث. أقول لحسين السيد إنه حين اتصل بعبد الواحد كان يجب أن يتصل بي أنا أيضا ويبلغني أو حتى يرد على رسالتي".

واختتم "لا أريد أن يقول أحد: إقالة مدحت عبد الهادي. لأن هذا سيئ، خصوصا إن كنت أنا الوحيد الذي رحل عن الجهاز وهذا أسوأ. أنا اعتذرت بالفعل عن عدم الاستمرار وأتمنى التوفيق لمعتمد جمال والمجموعة المتواجدة معه".

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي رحيل خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك: "مجلس إدارة الزمالك قرر رحيل أوسوريو وتعيين معتمد جمال في منصب المدرب العام لحين تشكيل الجهاز الفني الجديد".

كما تقرر إيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي وعرضهم للبيع بعد خروجهم من المعسكر قبل مباراة زد بدون إذن.

أوسوريو البالغ من العمر 62 عاما تولى تدريب الزمالك في شهر أبريل الماضي.

وفي الموسم الجاري لعب الزمالك 6 مباريات في الدوري المصري فاز مرتين وخسر مثلهما وتعادل مثلهما.

ويحتل الزمالك في الوقت الحالي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.