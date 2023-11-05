الزمالك: عرض الثلاثي للبيع؟ المبادئ أهم من أي لاعب.. والمدرب الجديد سيرضي طموح الجمهور

فسر أحمد سالم المتحدث باسم مجلس إدارة نادي الزمالك القرارات التي تم الإعلان عنها قبل ساعات بشأن عقوبة الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، بالإضافة إلى رحيل خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق.

أحمد فتوح النادي : الزمالك الزمالك

وقال سالم عبر قناة ناديه عن عرض فتوح وصبحي والزناري للبيع: "الخطأ عندما يحدث من أي لاعب مهما كانت أهميته أو قيمته فإن إدارة نادي الزمالك ستُعلي المبادئ".

وأضاف "لن يُسمح لأي شخص بتخطي مبادئ نادي الزمالك، وأتمنى أن تكون الرسالة وصلت إلى كل اللاعبين الكبار والصغار بالشكل الذي تعمد مجلس الإدارة إيصال الرسالة به".

وأكمل "خلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن المدرب الجديد والجهاز بالكامل، ونعد الجمهور أن المدير الفني سيرضي طموحهم".

وأتم تصريحاته "كل ما يقال عن المدرب الجديد غير صحيح بالمرة وكل الأسماء لم يتم طرحها على مجلس الإدارة وكل الوقائع التي تم ذكرها لم تحدث من الأساس".

وقرر مجلس الإدارة إيقاف الثلاثي وإحالتهم للتحقيق، مع عرضهم للبيع أيضا في فترة الانتقالات الشتوية يناير.

كما أعلن سالم عن رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ومدحت عبد الهادي المدرب العام، مع تعيين معتمد جمال مدربا لحين إعادة تشكيل الجهاز الفني.

أوسوريو البالغ من العمر 62 عاما تولى تدريب الزمالك في شهر أبريل الماضي.

وفي الموسم الجاري لعب الزمالك 6 مباريات في الدوري المصري فاز مرتين وخسر مثلهما وتعادل مثلهما.

ماذا حدث؟

خرج الثلاثي فتوح والزناري وصبحي من معسكر الفريق قبل مواجهة زد التي أقيمت مساء الجمعة بدون إذن.

وقرر عبد الواحد السيد بالاتفاق مع جهاز الفريق، استبعاد الثلاثي من القائمة التي ستشارك في المباراة مع توقيع عقوبات عليهم وإبلاغ أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة بالمسألة.

كما تم رفع مذكرة إلى حسين لبيب رئيس النادي للبت في الأمر من جانب مجلس الإدارة وإدارة الكرة.

وأخطر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، ثلاثي الفريق أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي باستمرار استبعاده عن التدريبات.

وغاب الثلاثي عن تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الأحد انتظارا لقرار مجلس الإدارة.

وتعرض الزمالك لخسارة ثانية على التوالي في مسابقة الدوري، ليحتل المركز السابع عقب مرور ست جولات برصيد 8 نقاط.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء الأربعاء في نصف نهائي الموسم الماضي من كأس مصر.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي، ليصعد المتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي.

أما في الدوري فيلعب الزمالك مباراته المقبلة ضد مودرن فيوتشر يوم 30 نوفمبر الجاري.