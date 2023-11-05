كلوب: كان يجب أن يسجل صلاح بدلا من التمرير لـ داروين.. ولا نستحق الفوز

الأحد، 05 نوفمبر 2023 - 22:19

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأن التعادل النتيجة المُستحقة وأن فريقه لا يستحق الفوز على لوتون.

وتعادل ليفربول مع لوتون بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وتحدث المدير الفني الألماني للصحفيين عقب المباراة قائلا: "لحظة تسجيل دياز رائعة، لكن ذلك لا يغير الموقف، أهم شيء هو إطلاق سراح والده".

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وأضاف "رغبته بالتواجد في المباراة أمر رائع، الهدف مهم جدا وعاطفي للغاية بالنسبة لنا وله".

وتابع "عندما يكون دياز في الملعب دائما ما يشارك في أشياء مميزة في المباريات. كنا نعلم أنه سيشكل تهديدا، ولم نعرف المدة التي كان سيلعبها لأنه خاض عددا قليلا من الحصص التدريبية".

وواصل "كان يجب أن ينهي محمد صلاح الفرصة الخطيرة بنفسه بدلا من تمريرها لـ داروين نونيز، ولكن المهاجم شارك في كل جوانب اللعب ولذلك لا بأس".

وشدد "لوتون يستحق الثناء على كيفية دفاعه واستعداده للمباراة، لكن كان الأمر في أيدينا، أتيحت لنا العديد من الفرص وكان يجب أن نحصل على المزيد".

وأتم "كان من الصعب الحفاظ على تركيزنا خلال المباراة، أعتقد أننا لا نستحق أن نحصل على أكثر من نقطة، لكن كان من الممكن أن نفوز مع الفرص التي أتيحت لنا".

بهذا التعادل ارتفع رصيد ليفربول للنقطة الـ24 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ووصل لوتون للنقطة السادسة في المركز الـ17.

ليفربول لوتون الدوري الإنجليزي دياز كلوب
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