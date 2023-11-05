المصري يعلن عقوبة كبرى ضد لاعبيه بعد الهزيمة الساحقة أمام البنك الأهلي

أعلن مجلس إدارة النادي المصري عن عقوبات ضد اللاعبين إثر الخسارة الكبيرة أمام البنك الأهلي بأربعة أهداف دون رد.

وقرر النادي البورسعيدي خصم 250 ألف جنيه من كل لاعب.

كما تم إيقاف مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى.

وتغلب البنك الأهلي على مضيفه المصري بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

سجل رباعية البنك أسامة فيصل "هاتريك" في الدقائق 1 و15 و62، وكريم بامبو في الدقيقة 54.

هدف أسامة فيصل الأول بعد 42 ثانية هو أسرع هدف في الموسم الحالي من الدوري المصري.

وحقق البنك الأهلي أكبر فوز في تاريخه بالدوري المصري، حيث كان أكبر فارق أهداف حققه 3-0 أمام الإنتاج الحربي وطلائع الجيش.

كما سجل البنك 4 أهداف أو أكثر للمرة الثانية في الدوري، بعد فوزه على مصر للمقاصة 5-3 في موسم 2020-2021.

وسجل أسامة فيصل 3 أهداف في هذه المباراة، وهو نفس عدد أهدافه في الدوري بالموسم الماضي.

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