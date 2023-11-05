في الجول يكشف قيمة عقوبة الأهلي على أفشة

تعرض محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي لغرامة مالية بسبب ما بدر منه في مباراة الفريق أمام المقاولون العرب.

وكشف مصدر من النادي الأهلي لـ FilGoal.com أن اللاعب تم تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه.

وظهر أفشة منفعلا وقت خروجه من الملعب أثناء استبداله في مباراة المقاولون.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري التي أقيمت بملعب الفريق الأصفر.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 9 وارتقى إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، ولا يزال متبقي له 3 مباريات مؤجلة بسبب مشاركة الفريق في بطولة الدوري الإفريقي التي غادرها من نصف النهائي.

بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 2 في المركز الـ17 وقبل الأخير.

ثنائية الأهلي سجلها كل من طاهر محمد ومحمد هاني، وجاء هدف المقاولون بقدم جوزيف أوشايا.