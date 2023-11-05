انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) فايكانو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد رايو فايكانو في الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق75. مشاركة راديميل فالكاو في صفوف فايكانو.

ق71. رودريجو يهدر فرصة الأول بعد دقيقتين من دخوله.

ق69. دخول رودريجو بدلا من لوكا مودريتش.

ق65. هدف غير محتسب لريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور بسبب وجود حالة تسلل.

ق55. انطلاقة من فالفيردي الذي أرسل عرضية نحو خوسيلو الذي لعب رأسية بطريقة رائعة بجوار المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38. ديميتريفيسكي يتألق في التصدي لتسديدة من خوسيلو

ق25. رأسية من خوسيلو بجوار المرمى.

ق9. سقوط بيلينجهام للإصابة في الكتف.

ق5. فالفيردي يهدر الهدف الأول بعد انفراد بالمرمى أنقذه ديميتريفسكي.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل