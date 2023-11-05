الأهلي يعلن توقيع عقوبة على أفشة

أعلن النادي الأهلي توقيع عقوبة مالية على محمد مجدي "أفشة" لاعب وسط الفريق.

وقرر خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي توقيع عقوبة مالية على أفشة لما بدر منه في مباراة المقاولون العرب.

وظهر أفشة أثناء استبداله في مباراة المقاولون وهو منفعلا وقت خروجه من الملعب.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري التي أقيمت بملعب الفريق الأصفر.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 9 وارتقى إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، ولا يزال متبقي له 3 مباريات مؤجلة بسبب مشاركة الفريق في بطولة الدوري الإفريقي قبل أن يخرج فيها من نصف النهائي.

بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 2 في المركز الـ17 وقبل الأخير.

ثنائية الأهلي سجلها كل من طاهر محمد ومحمد هاني، وجاء هدف المقاولون بقدم جوزيف أوشايا.