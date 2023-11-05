كشف حساب أوسوريو مع الزمالك.. سجل كثيرا ولكن

الأحد، 05 نوفمبر 2023 - 21:36

كتب : FilGoal

خوان كارلوس أوسوريو - الزمالك

أعلن نادي الزمالك رحيل مدربه خوان كارلوس أوسوريو.

رحيل أوسوريو جاء بعد ما يقارب 7 أشهر منذ توليه مسؤولية تدريب الأبيض.

ويقدم لكم FilGoal.com كشف حساب لكل ما قدمه المدرب الكولومبي برفقة الزمالك.

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تولى أوسوريو تدريب الزمالك في شهر إبريل الماضي بعد فترة مؤقتة تولى أحمد عبد المقود خلالها مسؤولية تدريب الفريق.

أوسوريو درب الفريق في الجولة الـ 26 من الدوري بالموسم الماضي وكان الفريق في المركز الرابع وتمكن من إنهاء الدوري في المركز الثالث.

وقاد أوسوريو الزمالك خلال 25 مباراة وحقق الفوز في 13 وتعادل في 6 وخسر 6 مباريات آخرين.

وخلال الـ 25 مباراة استقبل الزمالك تحت قيادة أوسوريو 32 هدفا بينما سجل 51.

وخلال بطولة الدوري في الموسم الماضي والحالين تمكن أوسوريو من تحقيق 29 نقطة من أصل 51 ممكنين، إذ حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 5 وخسر 4 مرات بالدوري.

وفي الموسم الحالي خاض الزمالك 8 مباريات وخسر خلالهم 3 مباريات وتعادل في مباراتين وفاز في 3 آخرين.

وأعلن أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك تعيين معتمد جمال مدربا عاما للفريق على أن يتولى تدريب بشكل مؤقت حتى إعادة تشكيل الجهاز الفني.

الزمالك خوان كارلوس أوسوريو
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