الزمالك يعلن عرض فتوح والزناري وصبحي للبيع

أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن قرارات مجلس الإدارة بشأن الثلاثي أحمد فتوح ومحمد وصبحي ومصطفى الزناري.

وقرر مجلس الإدارة إيقاف الثلاثي وإحالتهم للتحقيق، مع عرضهم للبيع أيضا في فترة الانتقالات الشتوية يناير.

كما أعلن سالم عن رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ومدحت عبد الهادي المدرب العام، مع تعيين معتمد جمال مدربا لحين إعادة تشكيل الجهاز الفني.

ماذا حدث؟

خرج الثلاثي فتوح والزناري وصبحي من معسكر الفريق قبل مواجهة زد التي أقيمت مساء الجمعة بدون إذن.

وقرر عبد الواحد السيد بالاتفاق مع جهاز الفريق، استبعاد الثلاثي من القائمة التي ستشارك في المباراة مع توقيع عقوبات عليهم وإبلاغ أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة بالمسألة.

كما تم رفع مذكرة إلى حسين لبيب رئيس النادي للبت في الأمر من جانب مجلس الإدارة وإدارة الكرة.

وأخطر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، ثلاثي الفريق أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي باستمرار استبعاده عن التدريبات.

وغاب الثلاثي عن تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الأحد انتظارا لقرار مجلس الإدارة.

وتعرض الزمالك لخسارة ثانية على التوالي في مسابقة الدوري، ليحتل المركز السابع عقب مرور ست جولات برصيد 8 نقاط.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء الأربعاء في نصف نهائي الموسم الماضي من كأس مصر.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي، ليصعد المتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي.

أما في الدوري فيلعب الزمالك مباراته المقبلة ضد مودرن فيوتشر يوم 30 نوفمبر الجاري.