الزمالك يعلن رحيل أوسوريو.. ويكشف بديله المؤقت

الأحد، 05 نوفمبر 2023 - 21:23

كتب : أحمد شوقي صلاح

خوان كارلوس أوسوريو

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي رحيل خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك: "مجلس إدارة الزمالك قرر رحيل أوسوريو وتعيين معتمد جمال في منصب المدرب العام لحين تشكيل الجهاز الفني الجديد".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق مجلس إدارة الزمالك في اجتماعه الذي يجري الآن في مقر النادي، استقر على رحيل أوسوريو.

وعلم FilGoal.com أيضا أن معتمد جمال هو الأقرب لتولي المهمة مؤقتا في حالة رحيل أوسوريو قبل لقاء بيراميدز، مع رحيل مدحت عبد الهادي بجانب أوسوريو عن الجهاز الفني.

أوسوريو البالغ من العمر 62 عاما تولى تدريب الزمالك في شهر أبريل الماضي.

وفي الموسم الجاري لعب الزمالك 6 مباريات في الدوري المصري فاز مرتين وخسر مثلهما وتعادل مثلهما.

ويحتل الزمالك في الوقت الحالي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.

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