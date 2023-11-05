أسرع هدف وهاتريك غير مسبوق.. البنك الأهلي يقسو على المصري ويحقق فوزه الأكبر في التاريخ

تغلب البنك الأهلي على مضيفه المصري بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

سجل رباعية البنك أسامة فيصل "هاتريك" في الدقائق 1 و15 و62، وكريم بامبو في الدقيقة 54.

هدف أسامة فيصل الأول بعد 42 ثانية هو أسرع هدف في الموسم الحالي من الدوري المصري.

وحقق البنك الأهلي أكبر فوز في تاريخه بالدوري المصري، حيث كان أكبر فارق أهداف حققه 3-0 أمام الإنتاج الحربي وطلائع الجيش.

كما سجل البنك 4 أهداف أو أكثر للمرة الثانية في الدوري، بعد فوزه على مصر للمقاصة 5-3 في موسم 2020-2021.

وسجل أسامة فيصل 3 أهداف في هذه المباراة، وهو نفس عدد أهدافه في الدوري بالموسم الماضي.

بداية صاعقة

الهدف الأول أتى مبكرا بعد تسديدة من إسحاق يعقوب ارتدت من باهر المحمدي لتصل إلى فيصل فيسدد على يسار الحارس عصام ثروت.

video:1

وفي الدقيقة 8 سدد أسامة فيصل مجددا ليتصدى ثروت هذه المرة.

ولكن سرعان ما أضاف فيصل الهدف الثاني إثر خطأ في التمرير من الفريق البورسعيدي، لتصل الكرة إلى كريم بامبو فيمررها إلى أسامة فيصل ليسجل الثاني.

video:2

استفاقة ولكن

كاد المصري أن يعوض من انفراد تام للجزائري غيلاس قناوي ولكنه سدد كرة بجوار القائم في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 20 سدد محمد الشامي ولكن تصدى محمد أبو جبل للكرة.

ضاع الثالث من كريم بامبو على الجانب الآخر في الدقيقة 25 حيث سدد كرة ارتدت من الدفاع، فتابعها إبراهيم حسن بتسديدة أخطر ولكن تصدى عصام ثروت.

وفي الدقيقة 31 سدد غيلاس قناوي مجددا ولكن عاود أبو جبل التصدي.

وأخيرا سدد أمادو جولدي باه من خارج المنطقة في الدقيقة 36 ليبعدها أيمن أشرف، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

انتهى العرض

دفع علي ماهر مدرب المصري بثلاثة لاعبين بين الشوطين، هم ميدو جابر وفخر الدين بن يوسف وحسن علي بدلا من أمادو جولدي با وليستويل أمانكونا وغيلاس قناوي.

ولكن في الدقيقة 54 أتى الهدف الثالث وقتل المباراة بعد بينية من فيصل مرت من 3 مدافعين للمصري فتسلمها كريم بامبو وراوغ الحارس وسجل.

وحل حسام جريشة بدلا من سمير فكري في صفوف المصري بالدقيقة 60، بينما أتى محمود سيد بدلا من إبراهيم حسن على الجانب الآخر.

وسرعان ما أتى الرابع أيضا في الدقيقة 62 بتسديدة الهاتريك من أسامة فيصل، بعد تمريرة من كريم بامبو.

وحل محمد عبد اللطيف جريندو لاعب المصري السابق مع البنك، رفقة أحمد ياسر بدلا من كريم بامبو وأحمد مدبولي في الدقيقة 71.

"البنك الأهلي يحقق أول فوز له في دوري نايل مع مدربه الجديد طارق مصطفى"🔥💥.. أهداف مباراة (المصري 0 - 4 البنك الأهلي)#ONTime_Sports pic.twitter.com/NH3JnXkmzQ — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 5, 2023

بذلك يحقق البنك الأهلي أول 3 نقاط في الموسم بعد 5 هزائم متتالية، ليتقدم إلى المركز السابع عشر.

فيما تجمد رصيد المصري عند 9 نقاط في المركز الثامن.