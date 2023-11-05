خبر في الجول - الزمالك يستقر على رحيل أوسوريو.. وتحديد البديل المؤقت

الأحد، 05 نوفمبر 2023 - 20:52

كتب : إبراهيم رمضان

خوان كارلوس أوسوريو - الزمالك

استقر مجلس إدارة الزمالك على اتخاذ القرار برحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الحالي لفريق كرة القدم.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الزمالك في اجتماعه الذي يجري الآن في مقر النادي، استقر على رحيل أوسوريو.

ولكن المجلس يبحث حتى الآن عن طريقة التواصل لاتفاق مع المدرب بسبب مستحقات المدرب المتأخرة.

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كما تم استدعاء الثلاثي عبد الواحد السيد، ومحمد عبد المنصف، وأحمد مجدي للاجتماع به.

وعلم FilGoal.com أيضا أن معتمد جمال هو الأقرب لتولي المهمة مؤقتا في حالة رحيل أوسوريو قبل لقاء بيراميدز، مع رحيل مدحت عبد الهادي بجانب أوسوريو عن الجهاز الفني.

وعقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعه في مقر النادي، وذلك لبحث العديد من الأمور على رأسها فريق كرة القدم ومستقبل أوسوريو.

وكذلك مناقشة تقرير عبد الواحد السيد مدير الكرة بشأن واقعة خروج الثلاثي محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح من معسكر الفريق الأبيض قبل مباراة زد في الدوري.

أوسوريو البالغ من العمر 62 عاما تولى تدريب الزمالك في شهر أبريل الماضي.

وفي الموسم الجاري لعب الزمالك 6 مباريات في الدوري المصري فاز مرتين وخسر مثلهما وتعادل مثلهما.

ويحتل الزمالك في الوقت الحالي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.

الزمالك الدوري المصري أوسوريو
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