قائد طلائع الجيش يكشف عبر في الجول كواليس ارتداء شارة فلسطين أمام الإسماعيلي

كشف خالد سطوحي قائد طلائع الجيش سر شارة القيادة والتي تحمل ألوان علم فلسطين والتي ظهر بها اليوم في مباراة الإسماعيلي.

وتفوق طلائع الجيش في الدقائق الأخيرة بهدف على الإسماعيلي بنتيجة 3-2 من الجولة السادسة للدوري المصري.

وقال خالد سطوحي لـ FilGoal.com: "عامل المهمات في النادي ساعدني على طباعة علم فلسطين على شارة القيادة الخاصة بي".

وأضاف "رأيت أن طباعة علم فلسطين أفضل من ارتداء شارة سوداء، من أجل دعم أشقائنا في فلسطين وغزة في ظل العدوان عليهم".

وأوضح "الهدف من الشارة هو التأكيد أن الشعب الفلسطيني في قلوبنا".

وأردف "الجهاز الفني رحب بالفكرة، وندعم محمود وادي لما يمر به من حالة نفسية في الظروف التي تمر بها عائلته في غزة".

وأكمل "ارتديت الشارة خلال المباراة السابقة ضد سيراميكا كليوباترا واليوم ضد الإسماعيلي".

وحقق طلائع الجيش الفوز على سيراميكا كليوباترا الجولة الماضية ثم الإسماعيلي اليوم في الجولة السادسة من الدوري.

وارتقى طلائع الجيش للمركز السادس برصيد 10 نقاط.

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