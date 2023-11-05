لأول مرة هذا الموسم.. أياكس يحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري الهولندي

حقق أياكس انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الهولندي، وهو ما يحدث لأول مرة هذا الموسم.

وتفوق أياكس على هيرنفين بنتيجة 4-1 في الجولة الـ 11 من الدوري الهولندي بعد أيام من فوز على فوليندام بنتيجة 2-0 في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة.

الفوز رفع رصيد أياكس لـ 11 نقطة ارتقى بها للمركز الـ 11 في ترتيب الدوري بعدما كان في المركز قبل الأخير مؤخرا بترتيب المسابقة.

وتقدم أياكس أولا في اللقاء عن طريق ستيفين بيرجفاين في الدقيقة 25 وأضاف براين بروبي الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وقلص لوك بروفيرز النتيجة في نهاية الشوط الأول لينتهي بنتيجة 2-1.

وحسم تشوبا أكبوم فوز أياكس بهدفين متأخرين في الدقيقتين 83 و90+2.

ولأول مرة يحقق أياكس انتصارين متتاليين الموسم الجاري، ويعود آخر انتصارين متتاليين للفريق في مايو الماضي.

وعاني أياكس من البداية السيئة، إذ خسر 5 مباريات متتالية لأول مرة في تاريخه بالدوري الهولندي ما ترتب عليه إقالة مدربه ماوريس ستييخن وتعيين جون فانت شايب مديرا فنيا جديدا للفريق.

وسيلتقي أياكس مع برايتون الإنجليزي يوم الخميس المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات من الدوري الأوروبي.