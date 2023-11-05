لأول مرة هذا الموسم.. أياكس يحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري الهولندي

الأحد، 05 نوفمبر 2023 - 20:12

كتب : FilGoal

أياكس - هيرنفين

حقق أياكس انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الهولندي، وهو ما يحدث لأول مرة هذا الموسم.

وتفوق أياكس على هيرنفين بنتيجة 4-1 في الجولة الـ 11 من الدوري الهولندي بعد أيام من فوز على فوليندام بنتيجة 2-0 في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة.

الفوز رفع رصيد أياكس لـ 11 نقطة ارتقى بها للمركز الـ 11 في ترتيب الدوري بعدما كان في المركز قبل الأخير مؤخرا بترتيب المسابقة.

أخبار متعلقة:
أياكس يحقق الفوز الأول بعد 8 مباريات.. ويغادر مراكز الهبوط بالدوري الهولندي ليفربول يبحث تدعيم دفاعه من أياكس أياكس يعلن مدربه الجديد الخسارة الخامسة تواليا.. أياكس يخسر من إيندهوفن ويتذيل ترتيب الدوري الهولندي

وتقدم أياكس أولا في اللقاء عن طريق ستيفين بيرجفاين في الدقيقة 25 وأضاف براين بروبي الهدف الثاني في الدقيقة 42.

Image

وقلص لوك بروفيرز النتيجة في نهاية الشوط الأول لينتهي بنتيجة 2-1.

وحسم تشوبا أكبوم فوز أياكس بهدفين متأخرين في الدقيقتين 83 و90+2.

ولأول مرة يحقق أياكس انتصارين متتاليين الموسم الجاري، ويعود آخر انتصارين متتاليين للفريق في مايو الماضي.

وعاني أياكس من البداية السيئة، إذ خسر 5 مباريات متتالية لأول مرة في تاريخه بالدوري الهولندي ما ترتب عليه إقالة مدربه ماوريس ستييخن وتعيين جون فانت شايب مديرا فنيا جديدا للفريق.

وسيلتقي أياكس مع برايتون الإنجليزي يوم الخميس المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

أياكس هيرنفين الدوري الهولندي
نرشح لكم
تشكيل ريال مدريد – مودريتش أساسي وفران جارسيا يواجه فريقه القديم بعد اقتحام مطار هامبورج وإغلاقه.. برشلونة يسافر إلى ألمانيا لمواجهة شاختار بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر على ملعبه ضد ريمس أرسنال يدعم تصريحات أرتيتا في بيان رسمي بعد هدف نيوكاسل المثير للجدل مواعيد مباريات الأحد 5 نوفمبر 2023.. ليفربول ضد لوتون ونهائي الدوري الإفريقي تشافي: لا نستحق الفوز على سوسيداد.. وهذا ما قلته للاعبين بين الشوطين دعم فلسطين في خسارة ميلان أمام أودينيزي.. وانتصار إنتر ونابولي رغم أنف الراية.. برشلونة يقتنص انتصارا قاتلا على سوسيداد في ليلة عودة بيدري وليفاندوفسكي
أخر الأخبار
خبر في الجول - الزمالك يستقر على رحيل أوسوريو.. وتحديد البديل المؤقت 18 دقيقة | الدوري المصري
بظهور فلسطين في الملعب.. لويس دياز ينقذ ليفربول من الخسارة ضد لوتون في الدقائق الأخيرة 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ريال مدريد – مودريتش أساسي وفران جارسيا يواجه فريقه القديم 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
لتفادي التخوين أو تسهيل مهمتهم.. هل يلعب العرب مع إسرائيل؟ وكيف يرسم التاريخ طريق محاصرتها رياضيا؟ 31 دقيقة | تحقيق في الجول
قائد طلائع الجيش يكشف عبر في الجول كواليس ارتداء شارة فلسطين أمام الإسماعيلي 39 دقيقة | الدوري المصري
لأول مرة هذا الموسم.. أياكس يحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري الهولندي 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة نهائي الدوري الإفريقي - الوداد (1)-(0) صنداونز.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل نهائي الدوري الإفريقي - تغيير وحيد في صنداونز والوداد يحافظ على جميع الأسماء ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 3 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 4 مودرن فيوتشر: عمر كمال معروض للبيع في يناير.. وهذا خياره الأول