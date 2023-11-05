بسيوني بعد الفوز على الإسماعيلي: هذا أهم انتصار للطلائع في الدوري حتى الآن

الأحد، 05 نوفمبر 2023 - 18:56

كتب : FilGoal

عبد الحميد بسيوني

أوضح عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش أن الفوز على الإسماعيلي هو الأهم لفريقه في الدوري حتى الآن.

وفاز طلائع الجيش على نظيره الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري.

وأقيم اللقاء على استاد الإسماعيلية معقل الدراويش.

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وقال بسيوني عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس 2: "هذا أهم فوز لنا في الدوري حتى الآن، لأننا سنتقدم كثيرا في جدول الترتيب".

وأضاف "تمكنا من الفوز على الإسماعيلي على ملعبه ووسط جماهيره، بالرغم من لعبنا في ظل غيابات كثيرة جدا مثل أحمد الشيخ ومحمد حمدي زكي وحميد ماو".

وتابع "أقدم الشكر لمجلس الإدارة لتوفيرهم كل شيء لنا ويثق بنا دائما وكذلك أشكر اللاعبين".

وأنهى حديثه قائلا: "جميع اللاعبين نفذوا تعليماتي لهم لوقف خطورة الإسماعيلي الذي هاجم بسبعة لاعبين".

لم يخسر طلائع الجيش من الإسماعيلي منذ 2020، في 7 مباريات فاز الطلائع في 4 وتعادلا في 3.

وارتقى طلائع الجيش للمركز السادس برصيد 10 نقاط.

بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر ودون فوز خلال آخر 4 مباريات بالدوري.

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