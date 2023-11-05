بعد اقتحام مطار هامبورج وإغلاقه.. برشلونة يسافر إلى ألمانيا لمواجهة شاختار

اقتحم رجلا مسلحا مطار هامبورج في ألمانيا وتسبب في إغلاقه لفترة مؤقتة قبل إعادة أمنه بشكل طبيعي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الألمانية لشبكة "CNN" الأمريكية إن رجلا يبلغ من العمر 35 عاما اقتحم المطار ووصل إلى طائرة واختطف ابنته في سيارته.

وبالتالي أُغلق المطار وتم إيقاف جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار هامبورج، قبل عودة الأمور إلى الحالة الطبيعية.

وكاد فريق برشلونة أن يتأثر بالأمر ولا يستطيع السفر إلى ألمانيا غدا الإثنين للعب مباراة شاختار يوم الثلاثاء المقبل، قبل عودة الأمور إلى الحالة الطبيعية وسيسافر الفريق الكتالوني.

ويلعب شاختار جميع مبارياته في دوري أبطال أوروبا في ألمانيا بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

ومن المقرر أن يلاقي البلوجرانا نظيره شاختار يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل الفريق الكتالوني صدارة المجموعة الثامنة بالعلامة الكاملة 9 نقاط.

ويأتي شاختار في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويتواجد بورتو في الوصافة بست نقاط.

ويتذيل رويال أنتويرب المجموعة بدون نقاط وبأضعف خط هجوم إذ سجل ثلاثة أهداف وأضعف خط دفاع باستقباله 12 هدف، وأكثر فريق استقبل أهداف في البطولة حتى الآن.