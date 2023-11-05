بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر على ملعبه ضد ريمس

الأحد، 05 نوفمبر 2023 - 18:08

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

حقق ريمس الفوز على نانت بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الـ 11 من الدوري الفرنسي.

الفوز رفع رصيد ريمس للنقطة الـ 20 في المركز الرابع بينما توقف رصيد نانت عند النقطة الـ 14 في المركز السابع.

المباراة شهدت عودة مصطفى محمد للتشكيل الأساسي لنانت بعد الغياب مباراتين بسبب الإيقاف والمشاركة كبديل في المباراة الماضية.

أخبار متعلقة:
بهدف رفيق كابو.. استفاقة إنبي تتواصل بالفوز على مودرن فيوتشر تشكيل ليفربول - جو جوميز ظهير أيسر.. وداروين مع صلاح في الهجوم ضد لوتون نيوكاسل يدين العنصرية في بيان.. وأرسنال يرد خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة سيراميكا والأهلي

أهدر موسيس سيمون فرصة الهدف الأول لنانت في الدقيقة العاشرة أمام المرمى الخالي.

وحاول مصطفى محمد تسجيل التقدم ولكنه سدد فوق المرمى في الدقيقة الـ 15.

وبعد 4 دقائق حاول مصطفى من جديد التسجيل ولكنه سدد بعيد عن المرمى.

وشهدت الدقيقة الـ 65 خروج مصطفى محمد ودخول ماتياس ألباين بدلا منه.

بعد التبديل خرج مصطفى من الملعب باتجاه غرفة خلع الملابس ولم يجلس على مقاعد البدلاء

وفي الدقيقة الـ 75 سجل جونيا إتو هدف ريمس الوحيد في المباراة مستغلا تمريرة من محمد درامي.

وسيلعب نانت مباراته المقبلة ضد ميتز خارج ملعبه يوم الأحد 12 نوفمبر.

نانت ريمس الدوري الفرنسي مصطفى محمد
نرشح لكم
أرسنال يدعم تصريحات أرتيتا في بيان رسمي بعد هدف نيوكاسل المثير للجدل مواعيد مباريات الأحد 5 نوفمبر 2023.. ليفربول ضد لوتون ونهائي الدوري الإفريقي تشافي: لا نستحق الفوز على سوسيداد.. وهذا ما قلته للاعبين بين الشوطين دعم فلسطين في خسارة ميلان أمام أودينيزي.. وانتصار إنتر ونابولي رغم أنف الراية.. برشلونة يقتنص انتصارا قاتلا على سوسيداد في ليلة عودة بيدري وليفاندوفسكي أرتيتا: قضيت 20 عاما في إنجلترا والآن أشعر بالخجل.. كيف تم احتساب هدف نيوكاسل؟ تين هاج ردا على كين: برونو قائد الفريق ومثال يُحتذى به انتهت في الدوري الإسباني - ريال سوسيداد (0)-(1) برشلونة.. فوز في الوقت القاتل
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - لوتون (0)-(0) ليفربول.. خطيرة من داروين 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
العقدة مستمرة من 2020.. طلائع الجيش يخطف فوزا مثيرا أمام الإسماعيلي 33 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - جريندو بديل أمام فريقه السابق.. وثنائي أساسي للمرة الأولى مع المصري 34 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر على ملعبه ضد ريمس 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
بهدف رفيق كابو.. استفاقة إنبي تتواصل بالفوز على مودرن فيوتشر 38 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ليفربول - جو جوميز ظهير أيسر.. وداروين مع صلاح في الهجوم ضد لوتون ساعة | الدوري الإنجليزي
خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة سيراميكا والأهلي ساعة | الدوري المصري
نيوكاسل يدين العنصرية في بيان.. وأرسنال يرد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 3 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 4 مودرن فيوتشر: عمر كمال معروض للبيع في يناير.. وهذا خياره الأول