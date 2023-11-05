بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر على ملعبه ضد ريمس

حقق ريمس الفوز على نانت بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الـ 11 من الدوري الفرنسي.

الفوز رفع رصيد ريمس للنقطة الـ 20 في المركز الرابع بينما توقف رصيد نانت عند النقطة الـ 14 في المركز السابع.

المباراة شهدت عودة مصطفى محمد للتشكيل الأساسي لنانت بعد الغياب مباراتين بسبب الإيقاف والمشاركة كبديل في المباراة الماضية.

أهدر موسيس سيمون فرصة الهدف الأول لنانت في الدقيقة العاشرة أمام المرمى الخالي.

وحاول مصطفى محمد تسجيل التقدم ولكنه سدد فوق المرمى في الدقيقة الـ 15.

وبعد 4 دقائق حاول مصطفى من جديد التسجيل ولكنه سدد بعيد عن المرمى.

وشهدت الدقيقة الـ 65 خروج مصطفى محمد ودخول ماتياس ألباين بدلا منه.

بعد التبديل خرج مصطفى من الملعب باتجاه غرفة خلع الملابس ولم يجلس على مقاعد البدلاء

وفي الدقيقة الـ 75 سجل جونيا إتو هدف ريمس الوحيد في المباراة مستغلا تمريرة من محمد درامي.

وسيلعب نانت مباراته المقبلة ضد ميتز خارج ملعبه يوم الأحد 12 نوفمبر.