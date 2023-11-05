بهدف رفيق كابو.. استفاقة إنبي تتواصل بالفوز على مودرن فيوتشر

حقق إنبي فوزه الثالث على التوالي بالتفوق على مودرن فيوتشر بنتيجة 1-0 في الجولة السادسة من الدوري المصري.

سجل هدف اللقاء الوحيد: رفيق كابو.

ولأول مرة يحقق إنبي الفوز على مودرن فيوتشر بعد 5 مباريات لم يفز فيها من قبل بجميع المسابقات.

ورفع إنبي رصيده لـ 10 نقاط في المركز الخامس في سلم الترتيب.

في المقابل لم يستطع مودرن فيوتشر الانقضاض على الصدارة وتوقف رصيده عند 12 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن بيراميدز.

التشكيل

قاد مروان محسن هجوم مودرن فيوتشر، فيما بدأ علي فوزي أساسيا في تشكيل إنبي.

وصف المباراة

تألق محمود عبد الرحيم "جنش" مبكرا في الدقيقة 8 بالتصدي لتسديدة رفيق كابو من داخل منطقة الجزاء وحوّل الكرة لركنية.

وأجرى ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لمودرن فيوتشر تغييرا اضطراريا في الدقيقة 16 بخروج باسم علي ومشاركة محمد فاروق.

واصل لاعبو إنبي تهديد مرمى جنش بتسديدات قوية لكن دون خطورة محققة.

وفي الدقيقة 43 تقدم التونسي رفيق كابو بالهدف الأول لإنبي في اللقاء بمتابعة لتسديدة ارتدت من يد جنش بعد التصدي لفرصة عبد الرحمن عماد.

في بداية الشوط الثاني أجرى فورموسينيو 3 تغييرات بمشاركة محمود رزق وأيمن الصفاقسي وحساني إيموران بدلا من خالد رضا ومحمد صادق ومحمد خليفة على الترتيب.

وتألق عبد العزيز البلعوطي في التصدي لفرصة مروان محسن في الدقيقة 53.

ومع مرور ساعة على بداية اللقاء مرت ركلة حرة مباشرة نفذها عمر كمال أعلى العارضة.

وشتت أحمد خليل "كالوشا" مدافع إنبي فرصة التعادل من على خط المرمى بعد رأسية من مروان محسن استغل فيها خروج خاطئ من الحارس في الدقيقة 83.

وطالب لاعبو فيوتشر باحتساب ركلة جزاء لصالح مروان بداعي وجود التحام مع الحارس لكن عقب مطالعة تقنية الفيديو رفض الحكم احتسابها.