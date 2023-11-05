انتهت الدوري المصري - المصري (0)-(4) البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري ضد البنك الأهلي في الجولة السادسة للدوري المصري.

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ق 71 جريندو وأحمد ياسر بدلا من كريم بامبو وأحمد مدبولي

ق 62 جوووول الرابع.. تسديدة من أسامة فيصل بعد تمريرة من كريم بامبو

ق 61 محمود سيد بدلا من إبراهيم حسن

ق 60 حسام جريشة بدلا من سمير فكري

ق 54 جووول ثالث.. بينية أسامة فيصل تمر من 3 لاعبين ليتسلمها كريم بامبو ويراوغ الحارس ويسجل

ق 46 ميدو جابر وفخر الدين بن يوسف وحسن علي بدلا من أمادو جولدي با وليستويل أمانكونا وغيلاس قناوي

استراحة

ق 36 تسديدة قوية من أمادو جولدي باه لاعب المصري من خارج منطقة الجزاء ردت من أيمن أشرف مدافع البنك الأهلي.

ق 31 غيلاس قناوي يسدد ولكن الحارس يتصدى

ق 25 انفراد تام بالمرمى من كريم بامبو لاعب البنك الأهلي ولكنه سدد كرة أبعدها الدفاع ثم تابعها إبراهيم حسن بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أبعدها عصام ثروت من يسار مرماه.

ق 20 تسديدة من محمد الشامي لاعب المصري من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس محمد أبو جبل من منتصف مرماه.

ق 17 انفراد تام بالمرمى من غيلاس قناوي لاعب المصري يسار منطقة الجزاء ولكنه سدد كرة مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

ق 15 جووول ثاني من أسامة فيصل بعد تمريرة من كريم بامبو.. خطأ في التمرير من دفاع المصري فوصلت الكرة إلى كريم بامبو فمرر الأخير كرة إلى أسامة فيصل المنطلق يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية سكنت أسفل يسار المرمى.

ق 8 تسديدة قوية من أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي من خارج منطقة الجزاء أمسك بها عصام ثروت من أسفل يمين مرماه.

ق 1 جووول في الثانية 42.. البنك يقتنص التقدم بواسطة أسامة فيصل بتسديدة على يسار عصام ثروت.. تسديدة قوية من إسحاق يعقوب لاعب البنك من خارج منطقة الجزاء ردت من باهر المحمدي ووصلت إلى أسامة فيصل فسدد كرة بباطن القدم اليمنى سكنت يسار المرمى.

بداية المباراة