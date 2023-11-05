التشكيل - جريندو بديل أمام فريقه السابق.. وثنائي أساسي للمرة الأولى مع المصري

الأحد، 05 نوفمبر 2023 - 18:10

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بهدف فخر الدين بن يوسف أمام طلائع الجيش

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري عن تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويغيب مروان حمدي مهاجم الفريق بسبب الإيقاف الإداري لما بدر منه في مباراة الفريق أمام بيراميدز.

ويلعب الغاني ليستويل أمانكونا والجزائري غيلاس قناوي للمرة الأولى بصفة أساسية مع المصري بعد تألقهما في المباراة السابقة أمام بيراميدز من مقاعد البدلاء.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - عمرو موسى - حسين السيد

خط الوسط: محمود حمادة - إيزي إيميكا - إلياس الجلاسي

خط الهجوم: سمير فكري - فخر الدين بن يوسف - محمد الشامي

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: أحمد عيد - باهر المحمدي - عمرو موسى - حسين السيد

خط الوسط: محمود حمادة - أمادو جولدي با - ليستويل أمانكونا

خط الهجوم: سمير فكري - محمد الشامي - غيلاس قناوي

ويلعب محمد عبد اللطيف جريندو لاعب المصري السابق أمام فريقه هذه المرة مع صفوف البنك الأهلي بعد رحيله في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الماضي.

ويتواجد جريندو على مقاعد البدلاء.

ويحتل المصري المركز السابع برصيد 9 نقاط من 5 مباريات.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز الأخير بلا نقاط من 5 هزائم.

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