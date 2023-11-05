خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة سيراميكا والأهلي

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي المؤجلة من الجولة الثانية للدوري المصري.

ويلعب سيراميكا ضد الأهلي يوم الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية للدوري، وتنطلق المواجهة في تمام الرابعة عصرا.

وتُلعب المباراة في استاد القاهرة.

وكانت المباراة تم تأجيلها بسبب مباراة الأهلي في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا ضد سانت جورج الإثيوبي.

الأهلي يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط ويتبقى له 3 مباريات مؤجلة.

بينما يأتي سيراميكا في المركز الـ11 برصيد 7 نقاط.

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