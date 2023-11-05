تعادل مع حمادة إمام.. باسم مرسي يسجل لأول مرة في الدوري منذ 347 يوما

سجل باسم مرسي هدفه الأول في الدوري منذ ما يقارب العام بقميص الإسماعيلي في مواجهة طلائع الجيش.

ويحل طلائع الجيش ضيفا على الإسماعيلي لحساب الجولة السادسة من الدوري المصري.

وسجل هداف الدوري موسم 2014-15 هدف اللقاء الأول في الدقيقة 40 من عمر اللقاء بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ولأول مرة يسجل باسم هدفا في الدوري منذ 347 يوما عندما سجل مع الإسماعيلي هدفا في شباك فاركو الموسم الماضي في الجولة الرابعة.

جووووووووووول⚽ .. باسم الحاسم يسجل الهدف الأول للإسماعيلي🔥 pic.twitter.com/FcTQuYpbc4 — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 5, 2023

ووصل للهدف رقم 74 في الدوري بالتساوي مع أكرم عبد المجيد وحمادة إمام وخالد قمر في ترتيب هدافي الدوري تاريخيا.

وجاءت أهداف باسم بواقع: 4 مع بتروجت – 19 مع الإنتاج الحربي – 35 مع الزمالك – 10 مع مصر للمقاصة – 4 مع سيراميكا كليوباترا – 2 مع الزمالك.

وحال سجل باسم هدفا آخر سيصل للهدف رقم 75 متساويا مع عماد متعب.