تعادل مع حمادة إمام.. باسم مرسي يسجل لأول مرة في الدوري منذ 347 يوما

الأحد، 05 نوفمبر 2023 - 17:12

كتب : إسلام أحمد

باسم مرسي - الإسماعيلي

سجل باسم مرسي هدفه الأول في الدوري منذ ما يقارب العام بقميص الإسماعيلي في مواجهة طلائع الجيش.

ويحل طلائع الجيش ضيفا على الإسماعيلي لحساب الجولة السادسة من الدوري المصري.

وسجل هداف الدوري موسم 2014-15 هدف اللقاء الأول في الدقيقة 40 من عمر اللقاء بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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ولأول مرة يسجل باسم هدفا في الدوري منذ 347 يوما عندما سجل مع الإسماعيلي هدفا في شباك فاركو الموسم الماضي في الجولة الرابعة.

ووصل للهدف رقم 74 في الدوري بالتساوي مع أكرم عبد المجيد وحمادة إمام وخالد قمر في ترتيب هدافي الدوري تاريخيا.

وجاءت أهداف باسم بواقع: 4 مع بتروجت – 19 مع الإنتاج الحربي – 35 مع الزمالك – 10 مع مصر للمقاصة – 4 مع سيراميكا كليوباترا – 2 مع الزمالك.

وحال سجل باسم هدفا آخر سيصل للهدف رقم 75 متساويا مع عماد متعب.

باسم مرسي الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري طلائع الجيش
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