كرة سلة - الاتحاد يدعم صفوفه بـ كريس كروفورد

دعم نادي الاتحاد السكندري صفوف فريق السلة بضم المحترف الأمريكي كريس كروفورد.

ويأتي ذلك بعد توجيه الاتحاد الشكر وإنهاء التعاقد مع الأمريكي شانون شورتر.

وسبق وأن لعب كروفورد لأندية بيروت اللبناني والمنستيري والإفريقي من تونس وسلا المغربي وسلاك الغيني وأهلي بني غازي الليبي.

وخاض كريس كروفورد الموسم الماضي منافسات الدوري الإفريقي مع فريق دوان السنغالي.

وكشف الاتحاد السكندري عن تعاقده مع كريس الذي يلعب في مركز صانع الألعاب، بعد إعجاب أحمد عمر المدير الفني بقدرات اللاعب الفنية.

ويصل كروفورد إلى الإسكندرية مساء الثلاثاء المقبل من أجل الانتظام في التدريبات الجماعية.

ويواجه الاتحاد فريق الشمس ضمن منافسات ثمن نهائي دوري المرتبط.

وحال تأهل الاتحاد يواجه الفائز من مواجهة الأهلي ضد القناة في ربع النهائي.