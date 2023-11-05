قائمة منتخب مصر للشباب - محترف أستون فيلا المستقبلي ضمن اختيارات وائل رياض لبطولة شمال إفريقيا

اختار وائل رياض المدير الفني لـ منتخب مصر للشباب قائمة مكونة من 26 لاعبا للمشاركة في معسكر مغلق غدا الإثنين، في القاهرة.

ويستعد منتخب مصر للشباب للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا خلال الفترة من 11 وحتى 22 نوفمبر والتي ستقام في تونس.

ويتواجد عمر خضر لاعب زد الحالي وأستون فيلا الإنجليزي المستقبلي، والذي سينضم لهم بدءا من الموسم المقبل بعد إتمام العام الـ 18.

ويظهر اسم يوسف سيد عبد الحفيظ نجل سيد عبد الحفيظ لاعب الأهلي السابق ضمن الاختيارات، وكذلك عمرو خالد نجل خالد بيبو لاعب الأهلي السابق، وأيضا هادي عامر حسين لاعب سموحة نجل عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة.

فيما غاب اسم كامرون إسماعيل لاعب أرسنال الإنجليزي والذي تواجد في معسكر منتخب الشباب في شهر أكتوبر الماضي.

وجاءت قائمة منتخب مصر:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد) – محمد عبد الفتاح (الإسماعيلي)– أحمد وهبة (المصري) – أحمد جابر (سموحة).

الدفاع: مهاب سامي (إنبي) – حسن أبو المعاطي (الزمالك) – أحمد عابدين (الأهلي) – معتز محمد (الأهلي) – عبد العزيز سعيد (سموحة) – حسام عوض الله (طلائع الجيش) – يوسف عبد الحفيظ (الأهلي) – محمد سمير (إنبي).

الوسط: مروان محمود (زد) – أحمد خالد "كباكا" (الأهلي) – فاروق خالد (منتخب السويس) – يوسف أحمد حسن (الزمالك) – محمد السيد (الزمالك) – محمد عبد الناصر (المقاولون العرب).

الهجوم: عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي) – هادي عامر حسين (سموحة) – عمرو خالد بيبو (الأهلي) – كريم حامد (الزمالك) – محمد عبد الله (الأهلي) – محمد زعلوك (الأهلي) – كريم سعيد (وادي دجلة) – مهند محمد (المقاولون العرب).

وانضم رامي عادل إلى جهاز منتخب مصر للشباب مؤخرا تحت قيادة وائل رياض.

وكذلك انضم كريم فهمي إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر كمحلل للأداء.

ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة شمال إفريقيا بمواجهة ليبيا يوم 15 نوفمبر.

ويلتقي في الجولة الثالثة مع الجزائر يوم 17 نوفمبر، ثم مع تونس يوم 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة بلقاء المغرب يوم 21 نوفمبر.

وتقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة والتي يحقق لقبها الفريق الأكثر حصدا للنقاط بين المنتخبات الـ 5 المشاركة: مصر – ليبيا – تونس – المغرب – الجزائر.