مصطفى محمد يعود لتشكيل نانت الأساسي أمام ستاد ريمس
الأحد، 05 نوفمبر 2023 - 15:14
كتب : FilGoal
عاد مصطفى محمد مهاجم نانت لتشكيل فريقه الأساسي، وذلك أمام ستاد ريمس يوم الأحد.
المهاجم الدولي المصري تعرض للإيقاف لمدة مباراتين بعد طرده أمام ستاد رين، وبعد شارك كبديل أمام لانس.
وجاء تشكيل نانت:
حراسة المرمى: ألبان لافون
الدفاع: كوكو – بيير جابريل – جيان تشارلز كاستيليتو – نيكولا بالوا
الوسط: ميرلين – دوجلاس أوجوستو – بيدرو تشيرفيا
الهجوم: أدسون – مصطفى محمد – موسيس سيمون
ولعب مصطفى محمد 8 مباريات في الدوري الفرنسي حتى الآن.
وسجل مصطفى 5 أهداف في الدوري الفرنسي، وتوقفت انطلاقته بسبب البطاقة الحمراء التي تلقاها أمام ستاد رين في الجولة السابعة.
video:1
نرشح لكم
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر على ملعبه ضد ريمس انتهت الدوري الفرنسي - نانت (0) (1) ريمس مدرب فرانكفورت: هذا أكثر ما يعجبني في مرموش.. كرة القدم تكافئه حاليا محمد شريف: الفرق الكبيرة "تخلص عليك" عندما تهدر مرموش: أعمل من أجل تطوير مهارتي.. واستوعبنا فكرة المدرب ثنائية ورقم قياسي شخصي.. ماذا قدم مرموش مع فرانكفورت ضد يونيون برلين تشكيل أرسنال - النني على مقاعد البدلاء.. وهافيرتز يعوض أوديجارد أمام نيوكاسل الثنائية الثانية تواليا ورقم قياسي.. مرموش يسجل في فوز فرانكفورت على يونيون برلين