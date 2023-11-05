مصطفى محمد يعود لتشكيل نانت الأساسي أمام ستاد ريمس

عاد مصطفى محمد مهاجم نانت لتشكيل فريقه الأساسي، وذلك أمام ستاد ريمس يوم الأحد.

المهاجم الدولي المصري تعرض للإيقاف لمدة مباراتين بعد طرده أمام ستاد رين، وبعد شارك كبديل أمام لانس.

وجاء تشكيل نانت:

حراسة المرمى: ألبان لافون

الدفاع: كوكو – بيير جابريل – جيان تشارلز كاستيليتو – نيكولا بالوا

الوسط: ميرلين – دوجلاس أوجوستو – بيدرو تشيرفيا

الهجوم: أدسون – مصطفى محمد – موسيس سيمون

ولعب مصطفى محمد 8 مباريات في الدوري الفرنسي حتى الآن.

وسجل مصطفى 5 أهداف في الدوري الفرنسي، وتوقفت انطلاقته بسبب البطاقة الحمراء التي تلقاها أمام ستاد رين في الجولة السابعة.

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