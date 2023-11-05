التشكيل - باسم مرسي يقود الإسماعيلي.. وجودوين شيكا أساسي مع طلائع الجيش

الأحد، 05 نوفمبر 2023 - 15:12

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

يقود باسم مرسي هجوم الإسماعيلي في مواجهة طلائع الجيش في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد الإسماعيلية في الرابعة عصرا.

بينما يقود النيجيري جودوين شيكا هجوم طلائع الجيش بعدما سجل هدف فوز فريقه على سيراميكا كليوباترا الجولة الماضية.

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وجاء تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: حمدي النقاز – محمد نصر – إياد العسقلاني – محمد دسوقي

الوسط: عمر الساعي – محمد حسن – محمد عبد السميع

الهجوم: عبد الرحمن مجدي – باسم مرسي – ياو أنور

وجاء تشكيل طلائع الجيش:

حرسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد متعب - محمد فتح الله – خالد سطوحي – أحمد عبد الرحمن

الوسط: فريد شوقي – عبد الرحمن أسامة – علي حمدي

الهجوم: كريم طارق - جودوين شيكا – يسري وحيد

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.

فيما يحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.

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