التشكيل - باسم مرسي يقود الإسماعيلي.. وجودوين شيكا أساسي مع طلائع الجيش

يقود باسم مرسي هجوم الإسماعيلي في مواجهة طلائع الجيش في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد الإسماعيلية في الرابعة عصرا.

بينما يقود النيجيري جودوين شيكا هجوم طلائع الجيش بعدما سجل هدف فوز فريقه على سيراميكا كليوباترا الجولة الماضية.

وجاء تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: حمدي النقاز – محمد نصر – إياد العسقلاني – محمد دسوقي

الوسط: عمر الساعي – محمد حسن – محمد عبد السميع

الهجوم: عبد الرحمن مجدي – باسم مرسي – ياو أنور

وجاء تشكيل طلائع الجيش:

حرسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد متعب - محمد فتح الله – خالد سطوحي – أحمد عبد الرحمن

الوسط: فريد شوقي – عبد الرحمن أسامة – علي حمدي

الهجوم: كريم طارق - جودوين شيكا – يسري وحيد

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.

فيما يحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.