طريق الأهلي المحتمل - تقرير: اتحاد جدة يشارك في كأس العالم للأندية بـ 10 محترفين

الأحد، 05 نوفمبر 2023 - 14:02

كتب : FilGoal

الهلال ضد اتحاد جدة

يرغب فريق اتحاد جدة السعودي في الاعتماد على جميع محترفيه في نهائيات كأس العالم للأندية 2023 وعددهم 10 لاعبين.

ويستعد الاتحاد للمشاركة في البطولة للمرة الثانية في تاريخه حيث سيواجه أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا في افتتاح النسخة الجديدة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وبحسب موقع "سبورت 24" السعودي فإن اتحاد جدة سيعتمد على 10 لاعبين أجانب في كأس العالم للأندية هم: أحمد حجازي والخماسي البرازيلي مارسيلو جروهي ولويز فيليبي ورومارينيو وإيجور كورنادو وفابينيو والفرنسيان نجولو كانتي وكريم بنزيمة والبرتغالي فيليبي جوتا والمغربي عبد الرزاق حمد الله.

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لا زال أحمد حجازي مدافع منتخب مصر في مرحلة التأهيل للتعافي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي الذي تعرض له بنهاية الموسم الماضي.

وأوضح التقرير إن فريق الاتحاد غير مُحدد بعدد لاعبين أجانب معين للاعتماد عليه في كأس العالم للأندية، حيث يمكنه المشاركة بجميع لاعبيه الأجانب الـ10.

وفي حال انتصر الاتحاد على أوكلاند سيتي سيواجه الأهلي في مباراة الدور الثاني.

وينتظر الفائز من تلك المباراة فريق فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية الذي حقق لقب كوبا ليبرتادوريس 2023 بالفوز على بوكا جونيورز.

وتقام البطولة لأول مرة في السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية والأمير عبدالله الفيصل.

الدوري السعودي اتحاد جدة كأس العالم للأندية
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