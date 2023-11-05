مدرب فرانكفورت: هذا أكثر ما يعجبني في مرموش.. كرة القدم تكافئه حاليا

أسهب دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت في الإِشادة بمهاجمه المصري عمر مرموش بعدما واصل التألق مع الفريق.

وقاد مرموش فريقه للفوز على مضيفه يونيون برلين بثلاثية نظيفة سجل منها هدفين، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف في المباريات الـ3 الأخيرة بالدوري الألماني.

وقال توبمولر في تصريحات للصحفيين: "عمر مرموش لاعب جيد جدا، أكثر ما يعجبني فيه أنه مجتهد للغاية، ويستمع للتعليمات جيدا ويهتم بكل ما يقال ويدخل المباريات في قمة التركيز".

وأضاف "الأهداف التي يسجلها مرموش في الوقت الحالي مجرد مكافأة للعمل الشاق الذي يقوم به".

وسجل الدولي المصري 6 أهداف وصنع هدفا خلال المباريات الـ5 الأخيرة بمعدل مساهمة تهديفية كل 46 دقيقة.

وتابع المدرب البالغ من العمر 42 عاما "بسبب سرعته، فهو دائما ما يسبب الإزعاج للمدافعين، ويذهب إلى العمق".

وأتم "مرموش يرغب دائما في دخول منطقة الجزاء مرارا وتكرارا ويساعدنا بأسلوبه في كرة القدم".

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المصري عمر مرموش يواصل التألق مع فريقه آينتراخت فرانكفورت بتوقيعه لهدفين في شباك أونيون برلين#الدوري_الألماني #عمر_مرموش 🇪🇬 pic.twitter.com/Ovq3h2pgK6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 4, 2023

وشارك عمر مع فريقه آينتراخت فرانكفورت لمدة 74 دقيقة ضد يونيون برلين في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الألماني.

وحقق المهاجم المصري رقما قياسيا شخصيا لأول مرة في مسيرته فتمكن من تسجيل ثنائية في مباراتين على التوالي مع الفريق الأول لكل الأندية التي لعب لها.

فعلها سابقا اللاعب البالغ من العمر 24 عاما مع الفريق الثاني لفولفسبورج فسجل ثنائية ضد فيردر بريمن ونوردرشتيت.

وأحرز مرموش في المباراة الماضية ثنائية في شباك بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

بذلك يصل مرموش إلى 6 أهداف في الدوري الألماني هذا الموسم في 10 مباريات.

وهو هدفه العاشر عموما في جميع المسابقات في 16 مباراة، حيث سجل 3 أهداف في دوري المؤتمر، وهدفا في كأس ألمانيا.

وإليكم ما قدمه عمر مرموش في أمام يونيون برلين:

دقائق لعب: 74

أهداف: 2

الأهداف المتوقعة: 0.77

صناعة الأهداف المتوقعة: 0.02

تسديد على المرمى: 2

المراوغات الناجحة: 0 من 4

لمس الكرة: 42

التمريرات الصحيحة: 18 من 22 (82%)

الصراعات الثنائية: 2 من 8

الصراعات الهوائية: 3 من 4

خسر الاستحواذ على الكرة: 14

ويحتل فرانكفورت المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 17 نقطة.

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