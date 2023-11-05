في غياب الأندية المصرية.. شاهندة المغربي تدير ثاني لقاءات دوري أبطال إفريقيا للسيدات

تنطلق اليوم الأحد منافسات دروي أبطال إفريقيا لسيدات كرة القدم 2023 في كوت ديفوار.

ويمثل مصر في البطولة كل من المحكمتين شاهندة المغربي كحكم ساحة ويارا عاطف كمساعد أول.

وتستضيف كوت ديفوار دوري أبطال إفريقيا لسيدات كرة القدم خلال الفترة من 4 إلى 19 نوفمبر الجاري.

وتغيب الأندية المصرية عن النسخة الثالثة من البطولة، بعد مشاركة وادي دجلة في أول نسختين.

واستقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على اختيار شاهندة المغربي لإدارة المواجهة الثانية بالبطولة بين سيمبا كوينز وصنداونز.

ويساعد شاهندة المغربي في المباراة، يارا عاطف كمساعد أول.

ويشارك في البطولة ثمانية فرق وهم: الجيش الملكي المغربي حامل اللقب - صنداونز الجنوب إفريقي - هوراكانيس إف سي من غينيا الإستوائية - أتليتكو أبيدجان الإيفواري - سبورتنج كازابلانكا المغربي - آيه أس ماندي المالي - أمبيم داركوا الغاني - جي كي كيونز التنزاني.

وأقيمت النسخة الأولى من دوري أبطال إفريقيا في 2021 بمصر وحصد صنداونز لقبها.

بينما حقق الجيش الملكي المغربي النسخة الماضية والتي أقيمت في المغرب بعد الفوز على صنداونز حامل اللقب.