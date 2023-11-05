تعرف على الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية بعد اكتمال عقد المتأهلين

أخيرا.. اكتمل عقد الفرق المتأهلة لكأس العالم للأندية 2023، بعد انتظار منذ يونيو الماضي.

في يونيو الماضي تأهل الأهلي إلى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 2023.

وأصبح الأهلي سادس فريق من أصل سبعة يتأكد ظهوره في البطولة.

وانتظر الجميع هوية الفريق السابع والأخير في المسابقة، وهو بطل أمريكا الجنوبية.

في الساعات الأولى من يوم الأحد، حصد فلومينينسي البرازيلي لقب بطولة كوبا ليبرتادوريس 2023 لأول مرة في تاريخه بالفوز على بوكا جونيورز في المباراة النهائية بنتيجة 2-1 بعد الوصول لشوطين إضافيين، ليكمل فرق مونديال الأندية.

وتقام البطولة في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل بالسعودية.

وإليكم المشاركين حتى الآن في كأس العالم للأندية 2023:

الأهلي - بطل إفريقيا

اتحاد جدة - بطل الدوري السعودي

مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل أوروبا

أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا

كلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف

أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا

فلومينينسي البرازيلي - بطل أمريكا الجنوبية.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي بعد 2020 و2021 و2022.

وسبق للأهلي المشاركة في أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

أيضا ضمن الأهلي مشاركة عاشرة في النسخة الأكبر من مونديال الأندية عام 2025، بصفته بطل 2021 وحاليا 2023 أيضا.

وتستضيف المملكة العربية السعودية النسخة القادمة، وهي خامس دولة يخوض بها الأهلي غمار منافسات كأس العالم للأندية، بعد اليابان والمغرب وقطر والإمارات.

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