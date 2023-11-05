مواعيد مباريات الأحد 5 نوفمبر 2023.. ليفربول ضد لوتون ونهائي الدوري الإفريقي

يشهد اليوم الأحد الموافق 5 من نوفمبر 2023 عددا من المنافسات المختلفة.

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الدوري المصري

يستضيف مودرن فيوتشر فريق إنبي في تمام الرابعة عصرا على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويحل طلائع الجيش ضيفا على الإسماعيلي في نفس التوقيت بالرابعة عصرا ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وتختتم مباريات اليوم عندما يلعب المصري أمام البنك الأهلي في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإنجليزي

يحل أستون فيلا ضيفا على نوتنجهام فورست في تمام الرابعة عصرا ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

كما يحل ليفربول ضيفا على لوتون في السادسة والنصف مساء ويذاع عبر نفس القناة.

الدوري الإفريقي

يستضيف الوداد فريق صنداونز في ذهاب الدوري الإفريقي في تمام الثامنة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قنوات أون تايم سبورتس وبي إن سبورت المفتوحة وأبو ظبي الرياضية.

الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد فريق رايو فايكانو في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

يحل ضمك الذي يلعب ضمن صفوفه طارق حامد، ضيفا على التعاون في تمام الخامسة مساء ويذاع عبر قناة SSC سبورت.

ويستضيف أهلي جدة فريق الرياضة في تمام الثامنة مساء.

الدوري الإيطالي

يستضيف روما فريق ليتشي في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 المشفرة.

بينما يحل يوفنتوس ضيفا على فيورنتينا في العاشرة إلا ربع مساء ويذاع عبر نفس القناة.

الدوري الفرنسي

يستضيف نانت الذي يلعب ضمن صفوفه مصطفى محمد، فريق ستاد ريمس في تمام الرابعة عصرا.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 إكسترا.