تشافي: لا نستحق الفوز على سوسيداد.. وهذا ما قلته للاعبين بين الشوطين

الأحد، 05 نوفمبر 2023 - 01:15

كتب : FilGoal

تشافي

اعترف تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة بأن فريقه لا يستحق الفوز على ريال سوسيداد.

وفاز البلوجرانا على الفريق الباسكي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ12 ضمن منافسات الدوري الإسباني على ملعب ريالي أرينا معقل سوسيداد.

وتحدث تشافي للصحفيين عقب المباراة قائلا: "ريال سوسيداد يستحق أكثر من ذلك بكثير عكس ما كنت أعتقده أمام ريال مدريد في الكلاسيكو، لم نتسم بالحدة والعدوانية في الشوط الأول هذا ليس الطريق الذي نريده".

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وأضاف "أول 25 دقيقة غير مقبولة على الإطلاق لكن هذا انتصار ذهني، انتصرنا على فريق عظيم وقليل من سيفوز هنا".

وتابع "سألت اللاعبين بين الشوطين إذا كان يشعر أحدهم بالإرهاق لأننا لم نتسم بالحدة المطلوبة، الكثافة والضغط لا يوجد فيهما تفاوض فيجب أن ننفذهما".

وأنهى حديثه قائلا: "يبدو أن الكلاسيكو أثر علينا أكثر ما كنت أعتقد، لكن سعيد بالفوز، ليفاندوفسكي عاد من الإصابة ولن يكون جاهزا بسهولة".

وسجل هدف برشلونة رونالد أراوخو في الدقيقة 92 واحتسبه الحكم تسلل، لكن أثبتت تقنية الفيديو صحة الهدف من عدم وجود تسلل.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بينما تجمد رصيد سوسيداد عند النقطة 19 في المركز السادس.

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