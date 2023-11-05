أول تاريخي.. فلومينينسي يحصد لقب كوبا ليبرتادوريس أمام بوكا جونيورز

الأحد، 05 نوفمبر 2023 - 00:59

كتب : إسلام أحمد

هدف جون كينيدي لاعب فلومينينسي أمام بوكا جونيورز

حصد فلومينينسي البرازيلي لقب بطولة كوبا ليبرتادوريس 2023 لأول مرة في تاريخه بالفوز على بوكا جونيورز في المباراة النهائية بنتيجة 2-1 بعد الوصول لشوطين إضافيين.

سجل هدفا فلومينينسي كل من جيرمان كانو وجون كينيدي، فيما سجل لويس أدفينكولا هدف بوكا جونيورز الوحيد.

وسيشارك الفريق البرازيلي في نهائيات كأس العالم للأندية 2023 و2025 على الترتيب.

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فلومينينسي سيواجه الفائز من الأهلي أو اتحاد جدة السعودي أو أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامتها في السعودية الشهر المقبل.

وأصبح فلومينينسي عاشر فريق برازيلي يتوج باللقب، بعد ساو باولو وبالميراس وسانتوس وجريميو وفلامنجو وكروزيرو وإنترناسيونال وفاسكو دا جاما وكورينثياينز وأتليتكو مينيرو.

وللمرة الخامسة على التوالي يفوز فريق برازيلي باللقب بعدما حقق فلامنجو لقبي 2019 و2022 وبالميراس 2020 و2021.

وأصبح مارسيلو اللاعب الخامس عشر الذي يحقق لقبي كوبا ليبرتادوريس ودوري أبطال أوروبا سويا.

وبات بوكا جونيورز أكثر فريق يخسر المباراة النهائية برصيد 6 مرات ولا زال اللقب مستعصيا عليه منذ 2007 وتوقف رصيده عند 6 ألقاب آخرها عام 2007.

التشكيل

بدأ فلومينينسي اللقاء بتشكيل معدله العمري 32.2 عاما بقيادة فابيو الحارس البالغ 43 عاما ومارسيلو وفيليبي ميلو وجانسو وكينو -لاعب بيراميدز السابق- وجيرمان كانو.

في المقابل قاد إدينسون كافاني هجوم بوكا جونيورز وتواجد سيرخيرو روميرو في حراسة مرمى الفريق الأرجنتيني.

وصف المباراة

دقائق جس النبض الأولى في اللقاء استمرت حتى مرور نصف ساعة من بداية المباراة.

وفي الدقيقة 35 بدأ تهديد فلومينينسي برأسية نينو التي مرت بجوار القائم.

وبعد دقيقة واحدة ومن لعبة ثلاثية سجل جيرمان كانو الهدف الأول في اللقاء بعد عرضية أرضية من كينو أودعها الأرجنتيني في الشباك.

ورفع كانو رصيده التهديفي في النسخة الحالية للبطولة إلى 13 هدفا كأكثر من سجل في نسخة واحدة من كوبا ليبرتادوريس منذ بداية القرن الحالي.

شوط أول لم يشهد أي رد فعل من بوكا جونيورز، وانتهى بتقدم الفلو بنتيجة 1-0.

في الشوط الثاني حاول بوكا جونيورز خطف هدف التعادل، وفي الدقيقة 70 تصدى فابيو بثبات لتسديدة فيرنانديز.

وبعد دقيقتين سدد لويس أدفينكولا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك معلنا هدف التعادل للفريق الأرجنتيني.

وكاد ميرينتيل أن يخطف هدفا لبوكا جونيورز لكن تسديدته مرت بجوار القائم في الدقيقة 88.

وأهدر دييجو باربوسا فرصة لا تعوض بعدما انفرد من الجهة اليسرى لمنطقة وسدد كرة مرت بجوار القائم في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع.

إثارة الشوطين الإضافيين

سجل جون كينيدي هدفا لفلومينينسي في الدقيقة 99 من عمر اللقاء بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

واحتفل البرازيلي الشاب بطريقة صاخبة رفقة جماهير فريقه في المدرجات ما استوجب على ويلمار رولادن حكم اللقاء إشهار بطاقة صفراء ثانية في وجهه وطرد صاحب هدف الفوز باللقب.

ونشبت مشادة بين لاعبي الفريقين خلال الوقت بدلا من الضائع للشوط الإضافي الأول.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الإضافي الأول أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه فرانك فابرا ظهير بوكا جونيورز بعدما لكم نينو مدافع فلومينينسي في وجه.

وأهدر كلاوديو رودريجيز في الشوط الإضافي الثاني بالدقيقة 114 فرصة الهدف الثالث لفلومينينسي بعد مرتدة سريعة بكرة ارتدت من القائم الأيمن.

حاول لاعبو بوكا جونيورز خطف التعادل لكن بسالة دفاع الفريق البرازيلي حالت دون ذلك لتنتهي المباراة بتتويج فلومينينسي باللقب.

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