دعم فلسطين في خسارة ميلان أمام أودينيزي.. وانتصار إنتر ونابولي

الأحد، 05 نوفمبر 2023 - 00:17

كتب : FilGoal

هاكان تشالهان أوجلو - إنتر

انتصر إنتر ونابولي وخسر ميلان في الجولة الـ 11 من الدوري الإيطالي.

وابتعد إنتر في الصدارة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، فيما ظل ميلان دون فوز للمباراة الثالثة على التوالي.

نابولي × ساليرنيتانا

أخبار متعلقة:
رغم أنف الراية.. برشلونة يقتنص انتصارا قاتلا على سوسيداد في ليلة عودة بيدري وليفاندوفسكي أرتيتا: قضيت 20 عاما في إنجلترا والآن أشعر بالخجل.. كيف تم احتساب هدف نيوكاسل؟ "قرارات سترضي الجمهور".. الزمالك: حسم مستقبل أوسوريو خلال ساعات محمد شريف: الفرق الكبيرة "تخلص عليك" عندما تهدر

وانتصر نابولي على ساليرنيتانا بنتيجة 2-0 خارج قواعده.

فتقدم جياكومو راسبادوري بالهدف الأول في الدقيقة 13.

وأضاف إيلف إلماس الهدف الثاني في الدقيقة 82.

فوز رفع رصيد نابولي لـ 21 نقطة في المركز الرابع من 11 مباراة.

بينما لا زال ساليرنيتانا دون فوز ومتكبدا الهزيمة السابعة له في الموسم وفي المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

أتالانتا × إنتر

وانتصر إنتر خارج قواعده في بيرجامو على أتالانتا، فسجل التركي هاكان تشالهان أوجلو في الدقيقة 40 هدف التقدم لإنتر من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 57 سدد لاوتارو مارتينيز كرة من الجهة اليسرى في الشباك معلنا إضافة الهدف الثاني.

وقلص جانلوكا سكاماكا النتيجة بهدف لأصحاب الأرض بعدما استغل أديمولا لوكمان خطأ من فيدريكو ديماركو.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه رافائيل تولوي مدافع أتالانتا في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع ليكمل أصحاب الأرض اللقاء بعشر لاعبين.

وابتعد إنتر في الصدارة برصيد 28 نقطة بفارق 5 نقاط عن يوفنتوس الوصيف.

بينما توقف رصيد أتالانتا عند 19 نقطة في المركز الخامس.

ميلان × أودينيزي

وفي سان سيرو، يظل ميلان دون فوز للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإيطالي بالخسارة من أودينيزي بهدف دون رد.

اللقاء شهد رفع جمهور الروسونيري للافتة دعما لفلسطين في المدرجات.

وسجل روبرتو بيريرا هدف اللقاء الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة 62.

وتوقف رصيد ميلان عند 22 نقطة في المركز الثالث.

بينما حقق أودينيزي فوزه الأول في الموسم وارتقى للمركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

إنتر نابولي الدوري الإيطالي ميلان أودينيزي
نرشح لكم
تشافي: لا نستحق الفوز على سوسيداد.. وهذا ما قلته للاعبين بين الشوطين رغم أنف الراية.. برشلونة يقتنص انتصارا قاتلا على سوسيداد في ليلة عودة بيدري وليفاندوفسكي أرتيتا: قضيت 20 عاما في إنجلترا والآن أشعر بالخجل.. كيف تم احتساب هدف نيوكاسل؟ تين هاج ردا على كين: برونو قائد الفريق ومثال يُحتذى به انتهت في الدوري الإسباني - ريال سوسيداد (0)-(1) برشلونة.. فوز في الوقت القاتل أفلت من 3 كمائن تحكيمية.. نيوكاسل يُسقط أرسنال بهدف مثير للجدل تشكيل برشلونة – عودة ليفاندوفسكي أساسيا في الهجوم ضد ريال سوسيداد الـ 11 بدون هزيمة.. هاتريك كين يحسم الكلاسيكير برباعية لبايرن ضد دورتموند
أخر الأخبار
تشافي: لا نستحق الفوز على سوسيداد.. وهذا ما قلته للاعبين بين الشوطين 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
أول تاريخي.. فلومينينسي يحصد لقب كوبا ليبرتادوريس أمام بوكا جونيورز 35 دقيقة | أمريكا
دعم فلسطين في خسارة ميلان أمام أودينيزي.. وانتصار إنتر ونابولي ساعة | الكرة الأوروبية
رغم أنف الراية.. برشلونة يقتنص انتصارا قاتلا على سوسيداد في ليلة عودة بيدري وليفاندوفسكي ساعة | الدوري الإسباني
أرتيتا: قضيت 20 عاما في إنجلترا والآن أشعر بالخجل.. كيف تم احتساب هدف نيوكاسل؟ ساعة | الدوري الإنجليزي
"قرارات سترضي الجمهور".. الزمالك: حسم مستقبل أوسوريو خلال ساعات 2 ساعة | الدوري المصري
محمد شريف: الفرق الكبيرة "تخلص عليك" عندما تهدر 2 ساعة | السعودية
مدير كرة بلدية المحلة: ما حققه الفريق في الدوري حتى الآن يحسب للمدرب واللاعبين 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 3 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 4 مودرن فيوتشر: عمر كمال معروض للبيع في يناير.. وهذا خياره الأول