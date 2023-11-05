دعم فلسطين في خسارة ميلان أمام أودينيزي.. وانتصار إنتر ونابولي

انتصر إنتر ونابولي وخسر ميلان في الجولة الـ 11 من الدوري الإيطالي.

وابتعد إنتر في الصدارة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، فيما ظل ميلان دون فوز للمباراة الثالثة على التوالي.

نابولي × ساليرنيتانا

وانتصر نابولي على ساليرنيتانا بنتيجة 2-0 خارج قواعده.

فتقدم جياكومو راسبادوري بالهدف الأول في الدقيقة 13.

وأضاف إيلف إلماس الهدف الثاني في الدقيقة 82.

فوز رفع رصيد نابولي لـ 21 نقطة في المركز الرابع من 11 مباراة.

بينما لا زال ساليرنيتانا دون فوز ومتكبدا الهزيمة السابعة له في الموسم وفي المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

أتالانتا × إنتر

وانتصر إنتر خارج قواعده في بيرجامو على أتالانتا، فسجل التركي هاكان تشالهان أوجلو في الدقيقة 40 هدف التقدم لإنتر من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 57 سدد لاوتارو مارتينيز كرة من الجهة اليسرى في الشباك معلنا إضافة الهدف الثاني.

وقلص جانلوكا سكاماكا النتيجة بهدف لأصحاب الأرض بعدما استغل أديمولا لوكمان خطأ من فيدريكو ديماركو.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه رافائيل تولوي مدافع أتالانتا في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع ليكمل أصحاب الأرض اللقاء بعشر لاعبين.

وابتعد إنتر في الصدارة برصيد 28 نقطة بفارق 5 نقاط عن يوفنتوس الوصيف.

بينما توقف رصيد أتالانتا عند 19 نقطة في المركز الخامس.

ميلان × أودينيزي

وفي سان سيرو، يظل ميلان دون فوز للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإيطالي بالخسارة من أودينيزي بهدف دون رد.

اللقاء شهد رفع جمهور الروسونيري للافتة دعما لفلسطين في المدرجات.

"اصمتوا عندما ينام الأطفال و ليس عندما يموتون، فلتتوقف هذه الحرب" لافتة رفعتها جماهير ميلان في لقاء الفريق أمام أودينيزي 🔴⚫ pic.twitter.com/cHQMbhYyTH — FilGoal (@FilGoal) November 4, 2023

وسجل روبرتو بيريرا هدف اللقاء الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة 62.

وتوقف رصيد ميلان عند 22 نقطة في المركز الثالث.

بينما حقق أودينيزي فوزه الأول في الموسم وارتقى للمركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.