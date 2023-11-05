رغم أنف الراية.. برشلونة يقتنص انتصارا قاتلا على سوسيداد في ليلة عودة بيدري وليفاندوفسكي

اقتنص برشلونة فوزا قاتلا من ملعب ريال سوسيداد بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني.

سجل رونالد أراوخو الهدف في الدقيقة 94 من آخر محاولة متاحة، وبعد أن رفع الحكم المساعد رايته معلنا التسلل، أكدت تقنية الفيديو صحة موقف المدافع الأوروجوياني.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 27 نقطة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط عن جيرونا المتصدر مؤقتا، ونقطة عن ريال مدريد الذي يلاقي رايو فايكانو في نفس الجولة.

فيما تجمد رصيد سوسيداد عند 19 نقطة في المركز السادس.

طوفان على الكتلان

المباراة التي شهدت عودة روبرت ليفاندوفسكي إلى التشكيل الأساسي بعد عودته من الإصابة، وشهدت أيضا عودة بيدري لاعب الوسط كبديل بعد طول غياب، كانت بدايتها صعبة للغاية على الفريق الكتالوني.

طوفان سوسيداد بدأ بتسديدة أندير بارينيتشيا في الدقيقة الأولى والتي تصدى لها الحارس مارك أندريه تير شتيجن.

وفي الدقيقة 3 حاول أيهين مونوز من انفراد تصدى له تير شتيجن، ثم واصل ميكيل ميرينو محاولات سوسيداد ولكن مرت فوق العارضة.

الياباني تاكيفوسا كوبو لاعب برشلونة السابق والمعار من ريال مدريد حاليا كاد أن يقتنص التقدم في الدقيقة 16، ولكن واصل تير شتيجن التصدي.

فيما رد برشلونة في الدقيقة 19 بتسديدة من أليخاندرو بالدي ارتطمت بدفاعات صاحب الأرض على حدود المنطقة.

مرة أخرى يسدد بارينيتشيا في الدقيقة 25، ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

وحاول جواو كانسيلو للبلوجرانا في الدقيقة 26، لتمر الكرة فوق العارضة.

وسدد هامارى تراورى لسوسيداد من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت الكرة بعيدة عن المرمى.

عودة بيدري.. وعودة الروح في النهاية

في الدقيقة 57 حل فيران توريس وبيدري بدلا من فيرمين لوبيز وليفاندوفسكي.

وفي الدقيقة 69 أتى لامين يامال ورافينيا بدلا من جواو فيليكس وجواو كانسيلو.

وسدد رافينيا من ركلة حرة في الدقيقة 75 ولكن مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 88 سدد فيران توريس على حدود المنطقة ولكن مرت الكرة بعيدا عن المرة.

وأخيرا في الدقيقة 93 أرسل إلكاي جوندوجان بينية رائعة إلى رونالد أراوخو المنطلق من جهة اليمين، ليقابلها بالرأس في الشباك.

الحكم يحتسب هدف لبرشلونة بعد الرجوع لل"VAR" رونالد أراوخو يسجل هدف المباراة الوحيد.#الدوري_الاسباني #برشلونة_سوسيداد pic.twitter.com/9FIEuautIE — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 4, 2023

حامل الراية حاول إيقاف الهدف بداعي التسلل، ولكن تقنية الفيديو أكدت أن أراوخو لم يكن متسللا ليقتنص برشلونة نقاطا تنعش آماله في الصراع بعد خسارة الكلاسيكو في الجولة الماضية.