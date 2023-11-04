"قرارات سترضي الجمهور".. الزمالك: حسم مستقبل أوسوريو خلال ساعات

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عما سيدور على طاولة مجلس إدارة النادي الأبيض في اجتماعه غدا الأحد.

وقال سالم عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "كل الخيارات بشأن مستقبل الجهاز الفني مطروحة على طاولة مجلس الإدارة في اجتماعه غدا الأحد".

وأضاف "مجلس الإدارة بالكامل يشعر بالجمهور بسبب ما يمر به فريق الكرة".

وأكمل "مجلس إدارة الزمالك سيخرج غدا الأحد بقرارات ترضي طموحات جمهور الزمالك".

وواصل "المجلس يدرس الآن ملف كرة القدم من كل الجوانب ليتخذ القرار المناسب بشأن الفريق".

وشدد "كل ما يقال عبر المواقع ووسائل الإعلام بشأن مدرب الزمالك ليس له أي صحة".

وشرح "أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة يتواجد في إيطاليا بسبب عمل خاص به وليس له علاقة بالتفاوض مع أحد المدربين الأجانب".

وأكد "الزمالك لم يصدر أي قرار بشأن الثلاثي صبحي والزناري وفتوح، وفي اجتماع مجلس الإدارة غدا سيتم دراسة التقرير الذي قدمه عبد الواحد السيد قبل اتخاذ القرار النهائي سواء بالإيقاف أو الغرامة أو أي شيء آخر".

وعن فتوح قال: "بالنسبة لـ فتوح وأي لاعب ينتهي تعاقده الموسم الحالي فالأمور مفتوحة معهم بشكل كامل والمجلس يعمل على كل تجديد كل اللاعبين بنفس الأهمية وليس فتوح فقط".

واستطرد "لم تحدث أي جلسة تفاوض رسمية بين مجلس إدارة الزمالك وأحمد فتوح ولكن هناك تواصلات بين الطرفين".

وتابع "بناء على المعطيات المتواجدة حاليا، قريبا جدا سيتم حسم ملف تجديد أحمد فتوح وغيره من اللاعبين".

وأتم تصريحاته "قريبا جدا جمهور الزمالك سيرى قناة النادي والموقع الرسمي بشكل مختلف تماما، في أقرب وقت سيتم الانتهاء من ملف مستحقات اللاعبين المتأخرة".