تين هاج ردا على كين: برونو قائد الفريق ومثال يُحتذى به

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 22:46

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - مانشستر يونايتد وجالاتا سراي

رد إيريك تين هيج المدير الفني لمانشستر يونايتد على روي كين أسطورة الفريق ومحلل إذاعة "TalkSport" على هجومه على برونو فيرنانديز.

وهاجم كين فيرنانديز بعد مباراة مانشستر سيتي في الجولة قبل الماضية بعد خسارة الشياطين الحمر بثلاثة أهداف دون رد مطالبا بسحب شارة القيادة منه.

وتحدث المدير الفني الهولندي لشبكة "بي تي سبورت" عقب مباراة فولام اليوم السبت قائلا: "لا أفهم ذلك الهجوم، الكل لديه أخطاء".

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وفاز الشياطين الحمر بهدف دون رد في الوقت القاتل في الدقيقة 91 عن طريق لاعب الوسط البرتغالي.

وأضاف "لا يوجد أحد مثالي، لكن هو يفعل الكثير من الأشياء بشكل جيد جدا، هو يظهر في كل وقت كقائد للفريق وهو مثال يُحتذى به".

وأنهى حديثه قائلا "رأيتم كيف عمل اليوم وضغط كثيرا على الخصم وفي النهاية سجل الهدف، لذلك هو مهم جدا بالنسبة لنا".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة.

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ماذا حدث؟

شن كين هجوما قويا على اللاعب البرتغالي بعد دربي مانشستر قائلا: "بعد ما شاهدته في المباراة بالتأكيد سأسحب شارة القيادة من برونو بنسبة 100% إذا كنت المدرب".

وتابع "أعلم أنه قرار كبير، لكن تم تغيير قائد الفريق من هاري مجواير إلى برونو، فيرنانديز ليس لديه سمات القائد".

وواصل "لا أشك أبدا في موهبة برونو، لكن ما رأيته منه من أنين ورفع ذراعيه في الهواء باستمرار للاعتراض، أمور غير مقبولة على الإطلاق".

وأتم: "طبقا لصفات القائد هو عكس كل ما تتطلبه القيادة، يجب أن تبدأ التغيير سواء من الإدارة أو المدرب، سأبدأ بذلك لأن المدرب قادر على فعل ذلك ويقول إنني ارتكبت خطأ".

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