رونالدو يتفوق على شريف ويقود النصر للفوز على الخليج بثنائية
السبت، 04 نوفمبر 2023 - 22:20
كتب : FilGoal
حقق النصر فوزه الثالث تواليا في الدوري السعودي على حساب الخليج في لقاء أقيم لحساب الجولة 12 من المسابقة.
وشهد اللقاء مشاركة القوة الضاربة للنصر بقيادة كريستيانو رونالدو.
في المقابل بدأ محمد شريف في هجوم الخليج.
وارتفع رصيد النصر لـ 28 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.
فيما لم يحقق الخليج الفوز في 5 مباريات بالدوري السعودي على التوالي في الدوري ويحتل المركز 15 برصيد 10 نقاط.
وألغت تقنية الفيديو هدف ساديو ماني في الدقيقة العاشرة بداعي التسلل.
وفي الدقيقة 26 سدد رونالدو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أعلنت تقدم العالمي في اللقاء بهدف أول.
🚀 صاروخية #رونالدو تعلن تقدم #النصر🔥#دوري_روشن_السعودي#النصر_الخليج | #SSC pic.twitter.com/gkXrFP9MPM— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 4, 2023
وأصبح البرتغالي أكثر لاعب ساهم بأهدافٍ في الدوريات الخليجية الكبرى (السعودية – الإمارات - قطر) منذ أول مشاركة له في يناير الماضي برصيد 35 هدفا (26 هدفا و 9 تمريرات حاسمة) وهو اللاعب الوحيد الذي تخطّى حاجز الثلاثين مساهمة بفارق 7 مساهمات عن أقرب مُلاحقيه كودجو لابا خلال هذه الفترة (28).
وردت العارضة تسديدة محمد شريف في الدقيقة 33 لكن سرعان ما رفع الحكم المساعد راية التسلل على المهاجم الدولي المصري.
تسديدة شريف بالعارضة.. والحكم يعلن التسلل❌#دوري_روشن_السعودي#النصر_الخليج | #SSC pic.twitter.com/mN7XErklMY— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 4, 2023
وعزز إيمريك لابورت تقدم النصر في الدقيقة 58 بعدما حوّل عرضية رونالدو في الشباك.
هدددددف!⚽
لابورت يضيف الثاني للنصر بعد عرضية كريستيانو رونالدو⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#النصر_الخليج | #SSC pic.twitter.com/raq4aaVG0t— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 4, 2023
وأهدر شريف فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 82 بعد عرضية من فابيو مارتينيز حيث مرت فرصته أعلى العارضة، لتنتهي المباراة بفوز النصر 2-0.
فرصة ضائعة لمحمد شريف من أمام المرمى 🥅#دوري_روشن_السعودي#النصر_الخليج | #SSC pic.twitter.com/28YpUDQgmT— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 4, 2023