رونالدو يتفوق على شريف ويقود النصر للفوز على الخليج بثنائية

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 22:20

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - الخليج

حقق النصر فوزه الثالث تواليا في الدوري السعودي على حساب الخليج في لقاء أقيم لحساب الجولة 12 من المسابقة.

وشهد اللقاء مشاركة القوة الضاربة للنصر بقيادة كريستيانو رونالدو.

في المقابل بدأ محمد شريف في هجوم الخليج.

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وارتفع رصيد النصر لـ 28 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.

فيما لم يحقق الخليج الفوز في 5 مباريات بالدوري السعودي على التوالي في الدوري ويحتل المركز 15 برصيد 10 نقاط.

وألغت تقنية الفيديو هدف ساديو ماني في الدقيقة العاشرة بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 26 سدد رونالدو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أعلنت تقدم العالمي في اللقاء بهدف أول.

وأصبح البرتغالي أكثر لاعب ساهم بأهدافٍ في الدوريات الخليجية الكبرى (السعودية – الإمارات - قطر) منذ أول مشاركة له في يناير الماضي برصيد 35 هدفا (26 هدفا و 9 تمريرات حاسمة) وهو اللاعب الوحيد الذي تخطّى حاجز الثلاثين مساهمة بفارق 7 مساهمات عن أقرب مُلاحقيه كودجو لابا خلال هذه الفترة (28).

وردت العارضة تسديدة محمد شريف في الدقيقة 33 لكن سرعان ما رفع الحكم المساعد راية التسلل على المهاجم الدولي المصري.

وعزز إيمريك لابورت تقدم النصر في الدقيقة 58 بعدما حوّل عرضية رونالدو في الشباك.

وأهدر شريف فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 82 بعد عرضية من فابيو مارتينيز حيث مرت فرصته أعلى العارضة، لتنتهي المباراة بفوز النصر 2-0.

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