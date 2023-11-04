محمود وادي: الوضع صعب في غزة.. ومشاركتي تسعد أهلي هناك

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 22:16

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون العرب - محمود وادي

يرى محمود وادي مهاجم المقاولون العرب أن مشاركته مع فريقه في الدوري المصري تسعد عائلته في غزة في ظل ظروف الحرب التي تمر عليهم.

محمود وادي

النادي : المقاولون العرب

المقاولون العرب

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري التي أقيمت بملعب الفريق الأصفر.

وقال المهاجم الفلسطيني عبر قناة أون تايم سبورتس: "الوضع صعب في غزة ولا يوجد أي شيء في أيدينا سوى الدعاء لهم".

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وأضاف "نحاول كل يومين أو ثلاثة أن نطمئن على أهلنا في غزة عندما تتوافر شبكة الاتصالات أو الإنترنت".

وأردف "لا يوجد شيء في يدنا سوى العمل ودعم أهلنا في غزة من أجل إيصال رسالة ضد العدوان".

واستكمل "عندما يشاهدني أهلي وأنا ألعب فهذا الأمر يسعدهم في ظل الظروف التي يمروا بها وإذا استسلمت ولم ألعب بالتأكيد سيشعرون بالحزن".

وشدد "أنا عشت 3 حروب على غزة ولكن لم يكونوا بهذا العنف".

وأشار "لعبنا ضد الأهلي أكبر أندية إفريقيا والمباراة كانت صعبة ولكن مستوى الفريق يزيد من مواجهة إلى أخرى".

وأتم تصريحاته "الشوط الثاني أمام الأهلي كنا الأفضل وكان من الممكن أن نتعادل على الأقل، وسنحاول استغلال التوقف الدولي لإعادة ترتيب الأوراق داخل الفريق لإعادته إلى مكانه الصحيح".

محمود وادي المقاولون العرب الدوري المصري
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