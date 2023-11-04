مؤتمر كولر: لم أكن أعرف كيف سيكون رد فعلي إذا لم نفز.. والأخطاء وقلة التركيز تتكرر

يرى مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي أنه لا يوجد أي مشكلة في الفريق بدنيا، وأبدى استياءه من أداء اللاعبين بعد التقدم بثنائية ضد المقاولون العرب.

وانتصر الأهلي بنتيجة 2-1 على المقاولون العرب لحساب الجولة السادسة من الدوري المصري.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "طلبت من اللاعبين بين شوطي اللقاء أن نكون أسرع، والمنافس بدأ يغامر بعد تأخره في النتيجة".

وأضاف "الأداء مقبول باعتبار التغييرات الكثيرة التي حدثت في التشكيل اليوم، وكان المفترض أن تنتهي المباراة بعد الهدف الثاني لكن الأخطاء تكررت وغير مقبولة وعدم التركيز كان واضحا واستقبلنا هدفا من ركلة جزاء".

وأكمل "فقدنا التركيز بالتحدث كثيرا من الحكم، وكان من الممكن أن نخسر نقاط اللقاء خلال دقيقتين، ولم أكن أعرف كيف ستكون ردة فعلي مع اللاعبين لو لم نحقق الفوز في المباراة".

وتابع "ليس لدينا مشكلة في الأحمال البدنية، والدليل أن اللاعب عندما يلعب 10-15 دقيقة كبديل وليس في كامل تركيزه هذه ليست مشكلة أحمال".

وأردف "تقدمنا بنتيجة 2-0 والأمور كانت هادئة، وحاول المنافس أن يخاطر، وتسببنا في ركلة جزاء بخطأ ساذج واستهتار ولم تكن هناك أي فرصة لهم".

وواصل "أريد أي يخبرني أحد بكم فرصة خلقها المقاولون وصنداونز في آخر مباراتين من لعب مفتوح؟".

واستدرك "الفريق لعب لآخر دقيقة وهناك لاعبين لا تشارك بشكل مستمر، وبسبب ضغط المباريات ليس هناك تدوير مثلما فعلنا الموسم الماضي، وبالتأكيد تغيير 9 لاعبين يؤثر على الأداء".

وعن مشاركة موديست في اللقاء كاملا أجاب: "موديست شارك للمرة الأولى لمدة 90 دقيقة، بعد غيابه بسبب إصابته بكورونا، وأي لاعب يغيب يحتاج إلى المشاركة للعودة، وموديست اسم كبير".

وأتم "كريم الدبيس لعب لآخر دقيقة رغم أنه لم يلعب بشكل مستمر مؤخرا، وهل لديك اسم محدد لديه مشكلة في الأحمال لأنني لا أرى ذلك".































































































































































































































































ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 9 وارتقى إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، ولا يزال متبقي له 3 مباريات مؤجلة بسبب مشاركة الفريق في بطولة الدوري الإفريقي قبل أن يخرج فيها من نصف النهائي.

بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 2 في المركز الـ17 وقبل الأخير.

ثنائية الأهلي سجلها كل من طاهر محمد ومحمد هاني، وجاء هدف المقاولون بقدم جوزيف أوشايا.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل يضم مجموعة من اللاعبين البدلاء في ظل إراحة عدد كبير من الأساسيين بقرار من مارسيل كولر مدرب الفريق.

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