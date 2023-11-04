شوقي غريب: لا نستحق الخسارة أمام الأهلي.. ولن أقيم الحكم الأول في مصر

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 21:48

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون - شوقي غريب

يرى شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب أن فريقه يحتاج لبعض الوقت من أجل تحقيق نتائج جيدة والظهور بمستوى مميز.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري التي أقيمت بملعب الفريق الأصفر.

وقال شوقي غريب عقب المباراة قناة أون تايم سبورتس: "فقدنا 10 لاعبين من الموسم الماضي وتعاقدنا مع لاعبين جدد ومن الطبيعي أن يحتاج الفريق بعض الوقت ليظهر بشكل جيد ونستطيع الحكم عليه".

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وأضاف "الوضع الحالي للمقاولون غير طبيعي، أنا لا أهاجم الحكام ولكن هناك حالات كثير ضدنا ولا أحب الحديث عن التحكيم".

وأكمل "لا نستحق الهزيمة أمام الأهلي وإذا شاهدت أبو السعود لم يُختبر طوال المباراة سوى في الهدفين، وعلى أقل تقدير نستحق التعادل".

وشدد "لا أستطيع تقييم إبراهيم نور الدين الحكم الأول في مصر".

وأردف "في النهاية أنت تلعب ضد الأهلي بطل مصر وإفريقيا ويضم لاعبين دوليين وحتى الدقيقة الأخيرة تنافسه وتهاجم من أجل محاولة إحراز التعادل".

وواصل "لاعبو الأهلي قبل المباراة أثناء مصافحتي كانوا يقولون لي إن هذا ليس مستوى المقاولون الحيقي وبالتأكيد الفريق سيعود إلى مستواه من جديد".

وأتم تصريحاته "المقاولون سيعود إلى مستواه ومكانه الطبيعي سواء معي أو من غيري".

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 9 وارتقى إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، ولا يزال متبقي له 3 مباريات مؤجلة.

بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 2 في المركز الـ17 وقبل الأخير.

الأهلي المقاولون العرب الدوري المصري
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