انتهت نهائي كوبا ليبرتادوريس - بوكا جونيورز (1) (2) فلومينينسي.. اللقب برازيلي

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 21:47

كتب : FilGoal

كينو - فلومينينسي - بوكا جونيورز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لنهائي كوبا ليبرتادوريس 2023 بين بوكا جونيورز الأرجنتيني وفلومينينسي البرازيلي.

ويقام اللقاء في ملعب ماراكانا في البرازيل من مباراة واحدة.

وسيتأهل الفائز باللقب إلى نهائيات كأس العالم للأندية 2023 حيث سيلتقي الأهلي أو اتحاد جدة السعودي أو أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في نصف النهائي.

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انتهت

ق 114: فرصة الهدف الثالث تضيع في القائم الأيمن

بداية الشوط الإضافي الثامي

ق 111: طرد فرانك فابرا لاعب بوكا جونيورز بسبب لطم لاعب فلومنينيسي خلال مشادة بين لاعبي الفريقين.

ق 100: طرد كينيدي صاحب الهدف بسبب حصوله على إنذار ثاني للاحتفال مع الجمهور.

ق 99: جوووول جون كينيدي.. الثاني لفلومينينسي بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

نهاية اللقاء واللجوء لشوطين إضافيين.

ق 90+4: دييجو باربوسا يهدر انفرادا بتسديدة ضعيفة تمر بجوار القائم.

ق 89: تسديدة قوية من ميرينيتل مهاجم بوكا جونيورز تمر بجوار القائم

ق 71: جووول التعااادل.. أدفينكولا يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مسجلا التعادل لبوكا جونيورز.

ق 70: فابيو يتصدى بثبات لتسديدة فيرنانديز لاعب وسط بوكا جونيورز

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: جوووول أووووول.. كانو هداف البطولة يسجل الأول لفلومينينسي.

ق 35: رأسية نينو قائد فلومينينسي تمر دون خطورة بجوار قائم روميرو.

ق 30: لا خطورة على المرميين في أول نصف ساعة.

بداية اللقاء

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